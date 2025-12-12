委內瑞拉油輪 在外海遭美軍扣押

美國司法部長邦迪十日在社群媒體公布美執法單位及美軍合作執行油輪扣押行動影像。（美聯社）

美國總統川普十日表示，美方在委內瑞拉外海扣押一艘大型油輪，且是至今最大的一艘。由於動用美軍力量控制商船極為罕見，此舉加劇美委緊張局勢。對此，委國聲明斥責華盛頓作為是明目張膽的盜匪行徑。

川普在白宮表示，美方扣押的這艘油輪是「巨大，非常大，至今最大的一艘」，並預告「還有其他事情正在發生」。被問及會如何處理油輪上的原油？川普僅說，「我想我們會留著吧」。

委國上月的每日原油出口量達九十萬桶，達今年單月第三高。英國海事風險管理集團「先鋒」指出，一艘名為「Skipper」巨型油輪據信在委國外海遭扣押。該艘船二〇二二年遭美國以參與伊朗石油貿易施加制裁。美國媒體報導，Skipper遭扣押前往古巴航行。根據委國國營石油公司（PDVSA）的文件顯示，該船載運約二百萬桶原油離開委國，當中一半屬於一家古巴國營石油進口商。

美國司法部長邦迪同步社群媒體發布扣押油輪的行動影像，寫道「聯邦調查局、國土安全調查署和美國海岸防衛隊在戰爭部（國防部）支持下，對一艘從委內瑞拉運送受制裁原油至伊朗的油輪執行扣押令」。

一位要求匿名的美國官員指出，此次行動由海岸防衛隊主導，並獲得海軍支援。從四十五秒的影像中可見，從「福特號」航艦起飛的兩架美方直升機迫近並盤旋在油輪甲板上方，荷槍實彈的武裝人員垂降後展開突襲搜查，過程中沒有出現對峙或船員畫面。

德黑蘭駐委大使館譴責美方行動嚴重違背國際法及常態。委內瑞拉外交部長希爾聲明表示，卡拉卡斯當局「強烈譴責且嚴拒構成明目張膽劫掠及國際海盜行動之舉」。委國總統馬杜羅十日在集會中發表演說時，並沒有談及油輪扣押事件。

