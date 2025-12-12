為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    全球最具影響力女性 高市衝上第3

    2025/12/12 05:30 駐日特派員林翠儀／東京十一日報導
    美國財經雜誌「富比士」十日公布「全球百大最具影響力女性」，日本首相高市早苗選為第三名。（美聯社檔案照）

    美國財經雜誌「富比士」（Forbes）十日公布「全球百大最具影響力女性」，日相高市早苗選為第三名，多次入榜的台裔的美國半導體大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰，今年排名第十。

    該雜誌稱讚高市等人是「動盪時代中不屈精神的象徵」。排名第一的是連續四年獲選的歐盟執委會主席馮德萊恩，第二名則是歐洲央行總裁拉加德，第四名為義大利總理梅洛尼，第五名是墨西哥總統薛恩鮑姆。其他入榜者包括美國歌手泰勒絲，名列第廿一名。

    日本共同社報導，該雜誌介紹高市時指出，她是「領導著國內生產總值（GDP）四兆二千億美元規模國家的日本第一位女性首相」。並強調，她肩負處理半導體供應鏈運籌管理、防衛力重整、人口結構變動等多項課題的重要舵手角色，評論指出，她的決策將影響東亞的力量平衡，也關係到全球製造業的穩定。

    日本讀賣新聞的報導則指出，「富比士」介紹高市為「強硬的保守派」，並指出她把英國首位女性首相、被稱為「鐵娘子」的柴契爾夫人視為政治典範。

    台灣前總統蔡英文也曾多年連續進入這項排行榜，二〇一六年首次入榜時排名第十七名，二〇二一年則因成功控制新冠疫情等理由躍升第九名。

