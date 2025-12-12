丹麥報告 點名中俄威脅 憂心美國壓力

丹麥國防情報局在十日發布的年度威脅評估報告中，首次對美國表達擔憂。圖為今年九月美軍與北歐國家在波羅的海與北海舉行軍演，丹麥海軍驅逐艦尼爾斯．尤爾號（圖中）尾隨美軍航艦福特號（圖右）之後。（法新社檔案照）

丹麥國防情報局十日發布年度威脅評估報告，點名俄羅斯與中國對丹麥構成威脅，更首度對美國提出擔憂，指美國總統川普執政下，戰略優先性轉向以及對盟邦壓力日增，為丹麥帶來不確定性。

報告強調，全球強權日益優先著重自身利益，並傾向以武力達成目標。俄羅斯對烏克蘭的戰爭持續重塑安全格局，雖丹麥本土目前無傳統軍事攻擊風險，但俄國對北約的軍事威脅正在上升，尤其在波羅的海地區風險最高。中國則被視為長期戰略挑戰，涉及經濟、科技與影響力擴張。

值得注意的是，報告首次對美國表達擔憂。在川普執政下，美國戰略重心轉移，對盟邦施壓日增，運用經濟與科技實力作為政策工具，甚至不排除對盟友動用軍力。

報告特別提及美國對格陵蘭興趣日濃，反映北極大國競爭加劇，為丹麥帶來不確定性。

這份報告發表時間點，正值美歐關係緊繃之際。川普政府近日發布國家安全戰略，要求歐洲國家承擔自身防衛「主要責任」，並警告歐洲面臨「文明抹滅」風險。丹麥國防情報局局長阿倫基爾坦言，美國戰略轉向使歐洲陷入兩難，但他仍強調美國是丹麥「最密切的夥伴與盟邦」。

分析指出，格陵蘭問題使丹麥處境特殊。華府智庫「大西洋理事會」高級研究員布勞表示，美國與丹麥因格陵蘭而關係獨特，若美國透過經濟施壓、戰略轉向或北極行動製造不確定性，丹麥就無法視若無睹。

