川版俄烏協議 挨批美俄能源利益分配

德國總理梅爾茨（右）十一日在柏林與北大西洋公約組織秘書長呂特（右）會面。（路透）

歐洲官員批雅爾達密約翻版

華爾街日報十日獨家披露，美國總統川普近日已將一系列與俄烏終戰後有關的和平藍圖送交歐洲各國，內容包括美國將大舉投資包括俄羅斯稀土與能源，以及讓美企拿遭凍結的俄羅斯資產在烏克蘭蓋數據中心；但歐洲官員直斥該藍圖有如二戰後瓜分歐洲的年雅爾達密約的翻版。在此同時，烏克蘭已向美國提交烏版和平協議提案，據稱內容涉及烏國在領土上做出讓步。

由美金融公司主導烏重建

根據報導，這系列旨在重振俄烏經濟、實則側重美商利益的藍圖，已作為附錄詳列於尚未公開的川普廿八點俄烏和平協議中。內容提及由美國金融公司與企業主導烏克蘭重建，資金來源為被凍結的兩千億美元俄羅斯主權資產。重建項目之一，是興建一座由目前俄方控制的全歐最大核電廠、烏克蘭札波羅熱核電廠供電的大型數據中心。藍圖還包括美企投資俄羅斯戰略產業（如開採稀土與北極鑽油），以及恢復俄羅斯對西歐與全球的能源供應。

以兩韓為藍本 施壓烏撤軍

華日指出，此藍圖已引發華府與歐洲傳統盟友在談判桌上激烈論戰，結果可能大幅改變歐洲經濟版圖。部分看過藍圖的歐洲官員表示，不確定是否該認真看待其中某些構想。有人將其與川普曾提出將加薩走廊改造成「中東蔚藍海岸」的構想相提並論；另有人則針對美俄能源協議直指，這簡直是經濟版的雅爾達會議。二戰末期，美英俄領袖在雅爾達會議上決定戰後秩序與列強利益分配，瓜分了歐洲勢力範圍。

此外，金融時報十一日報導，美國正施壓烏克蘭從頓內茨克州與盧甘斯克州鄰近東部邊界的潛在非軍事區撤軍。川普最初的和平計劃要求，在烏軍從頓巴斯地區撤離後，建立「中立、非軍事化的緩衝區」。參與談判的烏克蘭官員透露，華府推動以超過七十二年前簽署停戰協定後分隔南北韓的非軍事區為藍本。然而，烏克蘭總統澤倫斯基視此類非軍事區恐讓莫斯科得以重整軍力並發動新攻勢。澤倫斯基八日與英法德領袖會面後亦坦言，美方正施壓烏克蘭在領土問題上妥協。消息人士稱，川普希望相關協議能在耶誕節前達成。

另一方面，烏克蘭十日已向川普政府提交更新版的和平草案，以逐條回應方式呈現，但未公開內容。十一日，德國總理梅爾茨表示，烏克蘭提交的提案主要涉及準備做出哪些領土讓步。他強調，領土讓步終究是澤倫斯基總統及其人民必須回答的問題。

