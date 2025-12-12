為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    反制中俄巡航 美B52日F35飛越日本海

    2025/12/12 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    日本防衛省提供的照片顯示，日本航空自衛隊的F-15戰鬥機與美軍B-52轟炸機十日在日本領空進行聯合巡航。（美聯社）

    日本防衛省提供的照片顯示，日本航空自衛隊的F-15戰鬥機與美軍B-52轟炸機十日在日本領空進行聯合巡航。（美聯社）

    日本政府十一日表示，因應九日中俄戰機無預警在日韓附近聯合巡航，具備核打擊能力的美軍B-52轟炸機與日本戰鬥機，十日一同飛越中俄日韓之間的日本海進行「戰術演習」；在此同時，日本也將稍早的中俄戰機聯合巡航訴諸國際舞台。至於中方繼中俄戰機聯行巡航以及以雷達照射日本戰機後，十一日又在鄰近日韓的黃海南部進行實彈射擊。

    根據了解，參與這次美日聯合巡航的戰機，包括兩架美軍B-52戰略轟炸機，以及日本的三架F-35匿蹤戰機與三架F-15戰鬥機，為中國自上週在該區域進行軍事演習以來，美國首次展現在該區的軍事存在，以及美國出言批評中國以雷達鎖定日機後，日美共同進行的一次武力展示。日本防衛省在聲明中說，美日「重申防止任何以武力單方面改變現狀之企圖的堅定決心，以及確認日本自衛隊與美軍的備戰狀態」。

    北約嚴重關切 日促法勿邀中國參加G7峰會

    中俄空軍九日在日韓附近的東海與太平洋西部空域進行聯合空中戰略巡航，甚至一度進入南韓航空識別區，而引發南韓抗議以及日本對國安受威脅的憂慮；在此之前，中國航艦「遼寧號」在沖繩附近海域軍演，並曾以雷達鎖定升空因應的日本戰機，而以上種種皆與日相高市早苗十一月初引發北京抗議的「台灣有事」說脫離不了關係。

    日本防衛省武官最高領導、統合幕僚長內倉浩昭十一日在記者會上表示，針對中俄軍機聯合巡航，已透過外交管道表達嚴重關切。他也指責中方雷達鎖定做法是「超出必要範圍的危險行為」，並稱中國在日本周邊海空域的軍事活動日益頻繁，將加強警戒監視和應對。

    與此同時，日本持續進行「冷靜但堅決」的外交行動：內閣官房長官木原稔十一日表示，日方將持續「把握各種機會」，以「及時、適當方式」向國際社會說明立場。防衛大臣小泉進次郎十日晚間向北約秘書長呂特及義大利國防部長克羅塞托說明中俄動態，小泉與呂特對此皆表「嚴正關切」，並同意密切溝通。

    此外，共同社十一日引述日本政府消息說，日本正以價值觀不同為由，敦促明年的G7峰會東道主、法國總統馬克宏，審慎考慮是否邀請非成員國的中國參加明年G7峰會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播