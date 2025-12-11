為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    計票一拖再拖 宏都拉斯總統斥選舉政變

    2025/12/11 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    宏都拉斯總統大選迄今仍無定論，現任總統卡蕬楚譴責大選之亂是「選舉政變」，指控美國總統川普企圖干涉宏國內政。（法新社檔案照）

    宏都拉斯總統大選迄今仍無定論，現任總統卡蕬楚譴責大選之亂是「選舉政變」，指控美國總統川普企圖干涉宏國內政。（法新社檔案照）

    十一月卅日投票的宏都拉斯總統大選歹戲拖棚，迄今仍無定論，差距僅數萬票的兩位領先候選人皆宣稱勝選。從美國總統川普強力介入、計票因技術問題一度暫停，到查無實證的舞弊指控，即將卸任的現任總統卡蕬楚九日譴責大選之亂是「選舉政變」，指控川普意圖干涉宏國內政，執政黨候選人才會落居第三；宏國民眾也走上街頭抗議，要求對計票結果做出明確說明。

    隸屬左翼自由重建黨的卡蕬楚說，宏國選民懷抱勇氣與決心參與這場大選，如今「我們正在目睹一個充斥威脅、脅迫、操縱初步計票系統 （TREP），以及竄改民意的過程…這些行為構成一場正在進行中的選舉政變，我們予以譴責」。卡蕬楚也譴責出言威脅的川普介選，公開支持保守派國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），「威脅」宏國人民不要投票給執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）。

    蒙卡達目前得票數排名第三，大幅落後前兩名挺台候選人。川普選前曾揚言，若他支持的候選人敗選，將撤回對宏國的資助。

    截至九日晚間，根據已開出的九九﹒四％選票，阿斯夫拉以得票率多一﹒三二個百分點（約四萬票），領先勁敵、中間偏右自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。然而，由於十四﹒五％的計票單出現不一致之處，必須由宏國選務當局、政黨代表與國際觀察員共同進行特別審查。這些有爭議的計票單可能涵蓋數以十萬計選票，足以改變目前的排名，使政治不確定性升高。

    自行計票 2候選人稱勝選

    儘管選舉結果在投票後近十天仍未能定案，但阿、納二人皆根據自行計票結果宣布勝選。納斯拉亞抱怨選舉舞弊，要求逐張選票重新計票，八日還指控顯示他落後的選舉結果是「偷竊」，辯稱他應該領先對手廿％。按照規定，宏國全國選舉委員會必須在本月卅日前宣布勝選者。

    宏國總統任期四年，原則上不得連任，且需卸任滿十年才可再次參選，因此在任內與台灣斷交、改與北京建交的卡蕬楚，將於明年一月任期屆滿後卸任。阿、納二人皆為在野黨候選人，選前均曾表示若當選可能會與台灣復交。

