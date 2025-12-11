泰柬邊境持續交火 泰拒絕川普斡旋

泰國與柬埔寨的邊境衝突10日進入第3天，雙方互控鎖定平民攻擊，導致逾50萬人緊急避難。（歐新社）

死灰復燃的泰國與柬埔寨邊境衝突，十日進入第三天，雙方互控鎖定平民攻擊，導致逾五十萬人為躲避戰火撤離至佛寺、學校與其他安全避難所。曼谷當局矢言將繼續計畫中的軍事行動，柬埔寨則以安全為由，退出在泰國舉行的東南亞運動會。今年七月曾成功斡旋泰柬停火的美國總統川普已表示，將再次介入調解，但泰國堅稱斡旋談判時機未至。

泰柬邊境爭議已有百年之久，今年七月還曾為此交火五天，經川普與馬來西亞首相安華斡旋達成停火協議。這次衝突迄今已造成至少十四人死亡，包括泰國士兵與柬國平民，另有數十萬人逃離充斥噴射機、坦克與無人機交戰的泰柬邊境。法新社記者十日一早在距離邊境廿公里的柬國西北部城鎮桑隆，聽到從邊境地區傳來的砲擊聲，午後則看到原本在桑隆鎮附近佛寺避難的數百個家庭又開始避難，因為泰國軍機已飛到附近。

請繼續往下閱讀...

泰柬兩國對舊時劃定的八百公里邊界存有爭議，從爭奪古廟所有權演變為武裝衝突。雙方互控對方挑起這波已蔓延泰柬兩國五個省分的新衝突，並稱有超過四十萬名泰國人與超過十萬名柬埔寨人因此疏散撤離。

川普九日在賓州對支持者發言時表示，「我很不想說到這場戰事，柬埔寨和泰國戰事又爆發了，明天我不得不打通電話。」川普還看似信心十足地表示，除了他本人，還有誰能說「我要打個電話，制止兩個強國之間的戰爭」。川普今年七月斡旋泰柬停火，十月親臨現場見證泰柬簽署和平協議，並大力宣傳在泰柬同意延長停火後，與兩國達成的新貿易協議。但泰國隨即在十一月因泰兵疑遭柬國地雷炸傷，宣布暫停協議。

泰國外交部發言人尼孔德十日表示，最新邊境衝突最終將透過談判結束，「但現在還不是對話的時候」。他直言，泰國現階段無法接受任何第三方國家進行調解，因為柬埔寨已跨越底線，而且有泰國公民喪生，泰方必須確保有足夠信任才能展開談判。泰國外交部長希哈薩九日也說，當前情勢不利於第三方介入調停，但柬埔寨總理韓馬內的高層顧問卻稱，柬國「隨時準備談判」。

美國總統川普今年7月斡旋泰國和柬埔寨停火，10月還親臨馬來西亞見證泰柬簽署和平協議。（法新社檔案照）

