川普批歐洲步向衰弱 要澤倫斯基把握機會止損

美國總統川普接受政治新聞網站「政客」（Politico）專訪時聲稱，烏克蘭正在輸掉戰爭，暗示烏國總統澤倫斯基應該把握機會止損，並批評歐洲在烏俄戰爭問題上光說不做。（美聯社）

美國總統川普八日接受政治新聞網站「政客」（Politico）專訪，聲稱烏克蘭正在輸掉戰爭，俄羅斯「無疑」處於更有利的談判地位，暗示烏國總統澤倫斯基應該把握機會止損，並舉行選舉。川普也批評歐洲在烏俄戰爭問題上光說不做，並指歐洲因為想在移民問題上政治正確，而正走向「衰弱」。

「政客」九日刊出川普在白宮接受記者伯恩斯（Dasha Burns）的專訪內容，一開始就談到烏俄問題。被問到近期的烏俄和平提案，以及調解促和遲無進展，澤倫斯基是否要為此負責時，川普說，澤倫斯基得讀一下那份提案，「他一直還沒有…真正地讀它」，「他的人民喜歡那份提案」。至於川普長子小唐納‧川普暗示，川普可能從調停角色抽身，川普說，「那不正確，但也不完全錯」，「他們得配合…如果他們不讀那份協議，就不容易和俄羅斯打交道，因為俄羅斯佔上風…他們大得多」。

川普讚揚烏國人民和烏軍英勇奮戰，「但是通常，到了某些時候，規模將勝出」。

川普重申，當年若是他擔任總統，這場戰爭就不會發生，也不會拖到四年；現在戰爭發生了，「若不是我當總統，你們可能已經發生第三次世界大戰了」。但他坦言，調解烏俄戰爭很棘手，部分原因在於澤倫斯基和俄羅斯總統普廷彼此仇視；他呼籲澤倫斯基「得加把勁，開始接受一些事情，因為他正在輸」。

至於歐洲希望持續支持烏克蘭，直到烏國贏得戰爭，川普立刻回答：「是啊，直到他們倒下」。川普說，歐洲應該支持烏國，但歐洲國家領袖「有一些真的蠻愚蠢的」，歐洲在很多方面都做得不好，「我們談烏克蘭，他們談（烏克蘭）卻又不付諸行動，然後戰爭就一直持續」。

川普說，「這不是我的戰爭，這是拜登的戰爭」，「我在乎的唯一原因，就是我厭惡看到年輕的美好生命被葬送」。他稱澤倫斯基是「巴納姆」（P.T. Barnum），意指什麼都能推銷的美國十九世紀馬戲團經營者，讓拜登給了他三五〇〇億美元，「他得到了什麼…他的國家大約廿五％消失了」。

批歐洲移民政策「一場災難」

川普也談到歐洲移民政策是「一場災難」，歐洲想要政治正確，不想把從各地湧入的移民送回各自國家，巴黎和倫敦如今都與以往大不同，尤其是倫敦首位穆斯林市長沙迪克汗（Sadiq Khan）「做得很糟」。歐洲將不再是強大的國家，「大多數歐洲國家…正在衰弱」。

