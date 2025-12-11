為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    俄中戰機聯合巡航 小泉:重大威脅

    2025/12/11 05:30 駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導
    中國軍機對日本自衛隊戰機進行雷達照射，中方透過官媒公開部分錄音檔，主張已在事前通告。日本防衛大臣小泉進次郎反駁指出，問題的本質在於中方軍機斷續對自衛隊飛機進行雷達照射，時間長達約30分鐘。（彭博）

    中國軍機對日本自衛隊戰機進行雷達照射，中方透過官媒公開部分錄音檔，主張已在事前通告。日本防衛大臣小泉進次郎反駁指出，問題的本質在於中方軍機斷續對自衛隊飛機進行雷達照射，時間長達約30分鐘。（彭博）

    中國軍機對日本自衛隊戰機進行雷達照射，中方十日再透過官方媒體公開部分錄音檔，主張已在事前通告。日本防衛大臣小泉進次郎反駁指出，日方確實接獲中方將展開飛行訓練的聯繫，但關於規模或區域等足以用來避免危險的資訊並不充分。

    高市希望儘快與美國總統川普會晤

    在日中關係持續緊張之際，日本首相高市早苗十日在眾議院預算委員會表示，希望儘快與美國總統川普會晤，「無論是我前往華府，還是川普總統出訪海外時，我都希望能儘早與他會面。」共同社報導，此舉被認為旨在向擴大對日施壓的中國展現日美團結一致。

    共同社報導，中國軍方透過官方「微信」帳號公開貼文，主張已就航艦「遼寧號」的艦載機起降訓練，事前通知自衛隊，並附上相關錄音檔資料。小泉回應指出，中國海軍艦艇六日曾向海上自衛隊護衛艦通報（遼寧號艦載機）飛行訓練將開始，但並未發布關於訓練海空域的航空情報通告（NOTAM），也沒有發布提供給船舶等的航行警報。

    共機間歇雷達照射達30分鐘 逾越飛安

    小泉強調，無論有沒有事前通告，問題的本質在於中方軍機斷續對自衛隊飛機進行雷達照射，時間長達約卅分鐘。至於中方宣稱「同樣感知到日機機載雷達訊號」，小泉反駁道，航空自衛隊F-15戰機並未對遼寧號艦載機使用雷達。對於超出航空器安全飛行所需範圍的危險行為，今後仍將持續嚴正要求中方，防止再次發生。

    中國正持續擴大對日施壓。日本防衛省九日晚間指出，兩架可搭載核武器的俄國Tu-95戰略轟炸機，從日本海飛往東海，與兩架中國轟-6轟炸機會合，並在太平洋進行「聯合空中戰略巡航」。日方緊急出動戰機監控。

    小泉進次郎在社群平台Ｘ發文表示，俄中聯合行動「顯然是針對我國展示武力，對我國國家安全構成重大威脅」，日本戰機已「嚴格執行防空識別措施」。中國國防部則聲稱，此次聯合巡邏展示雙方「共同應對地區安全挑戰」的決心與能力。

    此外，中國海警局十日通報，中國海警艦艇編隊駛入釣魚台海域巡航。截至九日，日本保安廳已連續廿五天在釣魚台附近海域發現中國海警船。中國海警局上次通報駛入釣魚台海域是在本月二日。

    可搭載核武器的俄羅斯Tu-95戰略轟炸機。（法新社）

    可搭載核武器的俄羅斯Tu-95戰略轟炸機。（法新社）

    中國轟-6轟炸機。（法新社）

    中國轟-6轟炸機。（法新社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播