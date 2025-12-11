俄中戰機聯合巡航 小泉:重大威脅

中國軍機對日本自衛隊戰機進行雷達照射，中方透過官媒公開部分錄音檔，主張已在事前通告。日本防衛大臣小泉進次郎反駁指出，問題的本質在於中方軍機斷續對自衛隊飛機進行雷達照射，時間長達約30分鐘。（彭博）

中國軍機對日本自衛隊戰機進行雷達照射，中方十日再透過官方媒體公開部分錄音檔，主張已在事前通告。日本防衛大臣小泉進次郎反駁指出，日方確實接獲中方將展開飛行訓練的聯繫，但關於規模或區域等足以用來避免危險的資訊並不充分。

高市希望儘快與美國總統川普會晤

在日中關係持續緊張之際，日本首相高市早苗十日在眾議院預算委員會表示，希望儘快與美國總統川普會晤，「無論是我前往華府，還是川普總統出訪海外時，我都希望能儘早與他會面。」共同社報導，此舉被認為旨在向擴大對日施壓的中國展現日美團結一致。

共同社報導，中國軍方透過官方「微信」帳號公開貼文，主張已就航艦「遼寧號」的艦載機起降訓練，事前通知自衛隊，並附上相關錄音檔資料。小泉回應指出，中國海軍艦艇六日曾向海上自衛隊護衛艦通報（遼寧號艦載機）飛行訓練將開始，但並未發布關於訓練海空域的航空情報通告（NOTAM），也沒有發布提供給船舶等的航行警報。

共機間歇雷達照射達30分鐘 逾越飛安

小泉強調，無論有沒有事前通告，問題的本質在於中方軍機斷續對自衛隊飛機進行雷達照射，時間長達約卅分鐘。至於中方宣稱「同樣感知到日機機載雷達訊號」，小泉反駁道，航空自衛隊F-15戰機並未對遼寧號艦載機使用雷達。對於超出航空器安全飛行所需範圍的危險行為，今後仍將持續嚴正要求中方，防止再次發生。

中國正持續擴大對日施壓。日本防衛省九日晚間指出，兩架可搭載核武器的俄國Tu-95戰略轟炸機，從日本海飛往東海，與兩架中國轟-6轟炸機會合，並在太平洋進行「聯合空中戰略巡航」。日方緊急出動戰機監控。

小泉進次郎在社群平台Ｘ發文表示，俄中聯合行動「顯然是針對我國展示武力，對我國國家安全構成重大威脅」，日本戰機已「嚴格執行防空識別措施」。中國國防部則聲稱，此次聯合巡邏展示雙方「共同應對地區安全挑戰」的決心與能力。

此外，中國海警局十日通報，中國海警艦艇編隊駛入釣魚台海域巡航。截至九日，日本保安廳已連續廿五天在釣魚台附近海域發現中國海警船。中國海警局上次通報駛入釣魚台海域是在本月二日。

可搭載核武器的俄羅斯Tu-95戰略轟炸機。（法新社）

中國轟-6轟炸機。（法新社）

