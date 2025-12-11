為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    共機雷達照射日軍機 美首發聲 批中國破壞穩定

    2025/12/11 05:30 駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導
    中國殲-15戰機，6日在沖繩本島東南方的公海上空，以雷達照射日本F-15戰機被視為代表可能發動攻擊的威脅行為。（歐新社檔案照）

    中國殲-15戰機，6日在沖繩本島東南方的公海上空，以雷達照射日本F-15戰機被視為代表可能發動攻擊的威脅行為。（歐新社檔案照）

    中國戰機在演訓時以雷達照射日本軍機，美國九日首度針對此事批評中國，強調此舉「不利於區域和平與穩定」。日本政府發言人、官房長官木原稔對此表示歡迎，強調日美同盟堅不可摧。

    美國國務院發言人重申，「美日同盟比以往任何時候都更加強大與團結。我們對盟友日本的承諾堅定不移，我們正就此事及其他問題保持密切聯繫。」

    中國航空母艦「遼寧號」艦載殲-15戰機，六日在沖繩本島東南方公海上空，以雷達照射日本自衛隊F-15戰機，被視為代表可能發動攻擊的威脅行為，遭日方強烈譴責。這是日中兩國近年來最嚴重的衝突，但中方反指日機多次接近干擾其海軍演訓。

    日中關係因日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢而陷入緊張，雷達照射事件被視為企圖向日本擴大施壓。中國海警船十日再次駛入釣魚台海域巡航，中國和俄羅斯轟炸機九日也在日本周邊進行所謂「聯合空中戰略巡航」。

    前美國國務院亞太事務助理國務卿康達（Dan Kritenbrink）九日指出，北京似乎企圖威嚇並影響高市的立場，同時製造美日之間的隔閡，美國應該設法確保情勢不至於失控。

