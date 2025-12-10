不給川普面子 泰柬邊境衝突擴大

泰國與柬埔寨9日持續交火，死傷人數不斷上升，兩國均強調不會在捍衛主權問題上退讓。圖為大批柬埔寨民眾撤離衝突地區。（歐新社）

泰國與柬埔寨八日爆發新一輪邊境軍事衝突，雙方九日持續交火，死傷人數不斷上升，兩國均強調不會在捍衛主權問題上退讓。分析指出，泰柬兩國的強硬立場，可能惹惱不久前才促成並見證兩國簽署和平協議的美國總統川普。

柬總理痛批泰國攻擊平民村莊

柬埔寨國防部九日指責泰國軍方採取「殘暴和非法的行動」，包括九日午夜後向邊境省分奧多棉吉省開火，導致兩名平民喪生，自八日以來已累計九名平民死亡，並有廿人重傷。泰國官員則表示，衝突以來已有三名士兵在戰鬥中喪生，其中一人九日在素林府被間接火力擊斃，另一人在柏威夏寺附近被手榴彈炸死，另有廿九人受傷。兩國均表示，已從邊境地區撤離數十萬人。

柬國參議院議長、前總理韓森在「臉書」發文表示，柬國為了尊重停火協議，並爭取時間將民眾疏散到安全地帶，足足等待廿四小時才對泰國發動反擊，「柬埔寨需要和平，但柬埔寨被迫反擊，以保衛領土」。他也強調，柬軍擁有堅固掩體和武器裝備，在抵禦「入侵敵人」方面佔據優勢。韓森之子、柬國總理韓馬內八日晚間則表示，泰國「絕不能以維護主權為藉口，動用武力攻擊平民村莊」。

泰軍指出，衝突發生在五個邊境省分，柬軍正使用火砲、火箭和無人機投彈攻擊泰軍，泰方須採取必要的軍事措施。此外，泰軍已在沿海噠叻省境內發現柬軍並加以驅逐。據了解，泰方已在邊境省分設立近五百個臨時避難所，安置逾十二．五萬名撤離平民。

聯合國秘書長古特瑞斯透過發言人呼籲雙方「避免衝突進一步升級」，並「重新承諾落實今年稍早斡旋的停火協議」。美國駐曼谷大使館也呼籲美國公民，避免前往距離泰柬邊界五十公里內的所有地區。

泰柬此次衝突為七月持續五天的火箭和重砲交火以來最激烈的一次，當時在造成至少四十八人死亡、卅萬人流離失所後，川普及東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國馬來西亞首相安華介入，成功斡旋兩國在十月簽署停火協議。

泰總理疑為選舉鼓動民族主義

「彭博」分析，泰國總理阿努廷正利用與柬國的最新衝突，在明年三月眾議院大選前鼓動國內民族主義情緒，但此舉可能激怒川普。川普曾以與美國的貿易談判，威脅泰柬兩國停火，但阿努廷堅稱，泰柬爭端與貿易談判無關。泰國外交部長希哈薩九日也表示，不應以關稅威脅迫使泰柬對話，並強調緩和衝突是柬國的責任。

