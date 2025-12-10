全球首創／澳洲16歲以下禁用社群平台 今上路

澳洲10日起將實施全球首創的社群媒體禁令，禁止16歲以下兒童與青少年使用社群平台與網站。（法新社）

澳洲十日起將實施全球首創的社群媒體禁令，禁止十六歲以下兒童與青少年使用社群平台與網站。澳洲總理艾班尼斯九日表示，澳洲兒少很快將擺脫「無止盡」滑手機的生活。

自午夜起，臉書、Instagram、YouTube與TikTok、Reddit等社群媒體平台若未能移除澳洲境內未滿十六歲的使用者，將面臨四九五〇萬澳幣（約十﹒二億台幣）的鉅額罰款。

請繼續往下閱讀...

艾班尼斯向數十萬名澳洲青少年做最後呼籲，試圖說服他們這項引發爭議的法律是為了他們的利益。他在一段影片中表示：「從十二月十日開始，如果你未滿十六歲，將不再允許擁有社群媒體帳號。」

艾班尼斯強調，「你們比誰都清楚，在演算法、無止盡的動態消息和隨之而來的壓力下成長，是什麼樣的感受。」

許多澳洲青少年擔憂，這些限制將剝奪他們亟需的社交連結。但艾班尼斯說，即將開始放暑假，青少年「最重要的是，充分利用即將到來的假期，而不是花時間在滑手機上。」

社群網站Reddit九日強烈譴責這項禁令，曾有報導指Reddit考慮在最後關頭提出「法律挑戰」，但未獲證實。

Reddit在聲明中表示，限制帳號權限及對用戶進行身分驗證的作法，不僅侵害個人言論自由與隱私權，也削弱現有帳號應有的保護措施，但自十二月十日起，仍將根據相關要求做出部分調整。

Reddit將利用「年齡預測模型」篩出未成年使用者，所有被判定為未滿十六歲者創建的帳號都將被停用。此外，Reddit也將針對全球十八歲以下用戶推出強化版安全功能。

TikTok本月稍早也表示，法令生效當天，平台將封鎖未滿十六歲的澳洲使用者，無法使用既有帳號或建立新帳號。原有用戶將收到相關通知，之前發布內容也將不再對其他用戶公開。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法