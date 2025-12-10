寸土不讓 烏克蘭提交新方案

烏克蘭總統澤倫斯基（右二）8日在倫敦唐寧街10號首相官邸，與英國首相施凱爾（左二）、法國總統馬克宏（右一），以及德國總理梅爾茨（左一）會晤。（法新社）

已依美俄協商版本調整協議內容

儘管面對來自美國的壓力，以及俄羅斯公然要求割讓領土，烏克蘭總統澤倫斯基八日在與英國、法國和德國等三國領袖會面後重申，烏克蘭在領土問題上的立場不變，不會同意以割讓土地交換和平。至於稍早被川普抱怨迄今還沒看過美俄協商後最新版和平方案，澤倫斯基說，烏國團隊已按照美俄協商內容調整烏版提案，預計九日遞交美方。

烏國憲法架構下無法割讓領土

澤倫斯基在倫敦與英國首相施凱爾、法國總統馬克宏，以及德國總理梅爾茨會晤。他在會後的線上記者會上表示，儘管美國施壓烏克蘭在俄國的領土要求上有所「妥協」，但烏克蘭不會放棄其長期堅守的原則，在割地給俄羅斯的立場上做出讓步。由於各方就結束戰爭的條件看法分歧，美國出面斡旋的俄烏和平談判明顯卡關；而澤倫斯基的發言表明，領土問題仍是談判最大鴻溝之一。俄方的終戰條件是烏國割讓烏東頓巴斯全區，包括俄軍在近四年的入侵中始終未能拿下的土地。

澤倫斯基說，烏國在憲法架構下無法割讓領土，從法律甚至道義上都無權放棄任何土地…「當然，俄羅斯堅持要我們放棄領土；而我們當然不想放棄任何東西。這正是我們一直奮戰的目標。」「關鍵在於，一旦俄國再次侵略，我們的夥伴準備做些什麼。目前我們尚未收到任何答案。」

直言北京無意推動俄烏停火

澤倫斯基還談到中國在俄烏戰爭中扮演的角色，直言北京當局並無意願協助推動俄烏停火，因為在當前全球地緣政治角力下，「一個虛弱、戰敗的俄羅斯對中國沒有好處」，因此中方沒有支持停戰的誘因，戰事恐將延續。澤倫斯基還說，儘管目前沒有證據顯示中國直接提供俄國武器，但烏國情報顯示，中國的確對俄羅斯輸出電腦數值控制（CNC）工具機。

川普七日晚間批評澤倫斯基，聲稱澤倫斯基的人馬都很喜歡美國代表上週與俄國總統普廷協商出來的新版和平提案，但他本人迄今還沒看過，直言對澤倫斯基「有點失望」。不清楚川普所指的喜歡該提案的澤倫斯基人馬是誰。紐約時報說，川普似乎未考慮到基輔有限電問題，大多數人每天只有六到九小時有電可用。

澤倫斯基八日從倫敦轉往布魯塞爾，與北約組織（NATO）秘書長呂特、歐盟理事會主席柯斯塔，以及歐盟執委會主席馮德萊恩會談，歐洲領袖再次重申力挺烏克蘭。

