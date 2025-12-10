宏都拉斯總統大選開票10天 執政黨喊舞弊

宏都拉斯總統大選8日恢復計票作業，美國總統川普支持的候選人阿斯夫拉（左）暫居第一，但暫居第二的納斯拉亞（右）質疑選舉涉及舞弊，為這場膠著的選戰再添爭議。（法新社檔案照）

十一月卅日舉行的宏都拉斯總統大選，一度因技術問題暫停計票，八日才恢復作業。最新結果顯示，開出的九十九．四％選票中，美國總統川普支持的「國家黨」（PN）右翼候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）暫居第一。然而，暫居第二的「自由黨」（PL）候選人、電視名嘴納斯拉亞（Salvador Nasralla）與執政黨「自由重建黨」（Libre）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）分別對選舉公平性提出質疑，為這場膠著的選戰再添爭議。

川普力挺候選人阿斯夫拉領先4萬多票

據宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）統計，阿斯夫拉以四十．五二％得票率、一二九萬八八三五票，微幅領先納斯拉亞的卅九.二十％、一二五萬六四二八票，差距僅約四．二萬票。蒙卡達則以十九．三％%、六十一萬八四四八票落居第三。

計票作業在五日開出八十八％選票時因技術問題而中斷，直到八日才恢復計票。選委會主席霍爾（Ana Paola Hall）表示，在進行技術修復並有外部稽查人員參與下，資料庫已完成更新。另有約十六％、數千份選票異常，將進一步查驗。依照法規，選委會最晚必須在本月卅日宣布當選人。

落後的都說不公 執政黨要求廢止

納斯拉亞在社群媒體Ｘ發文批評計票停擺是「竊取」，電腦系統遭到操弄。自由重建黨則要求「徹底廢止」本次選舉，號召支持者動員、抗爭及罷工，呼籲官員拒絕配合政權轉移，並宣布要在十三日發起大型集會。現任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）尚未對此發表評論。

二〇一七年宏都拉斯總統大選，計票系統因當機失靈卅六小時。恢復運作後，原先落後約五％的前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）反超當時反對派聯盟推舉的納斯拉亞，引發反對派支持者質疑選舉舞弊，後續更爆發大規模抗議行動。

川普在宏國大選前夕為阿斯夫拉催票，還揚言若由其他人當選，美國不排除削減援助。不僅如此，川普還特赦卸任後被引渡至美國受審，去年三月遭紐約陪審團裁定販毒等罪名成立，判刑四十五年的前宏國總統葉南德茲。

基於安全考量，葉南德茲會先安置在美國的一處隱密地點，不會立即返回宏都拉斯。宏都拉斯檢察總長賽拉亞（Johel Zelaya）八日宣布，已對宏國當局下令並要求「國際刑警組織」執行二〇二三年對葉南德茲發布的國際逮捕令，指控其從事詐欺和洗錢罪行。

