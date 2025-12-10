開通兩年餘 日中熱線「打了也接不通」

日本首相高市早苗9日天在眾議院接受質詢時，再度表達有意與中方協商雙方懸而未解的議題，強調「日本方面對於各式各樣的對話抱持開放態度」。（歐新社）

日本航空自衛隊戰機遭到中國軍機雷達照射一事，暴露出日中兩國在二〇二三年三月開通的「日本熱線」（專用電話）並未發揮功能。日本媒體報導，日方曾嘗試以熱線與中方聯繫，但未獲得回應，凸顯中方拒絕防務當局對話的現狀。一名日本政府相關人士更表示，「打了也接不通，根本沒有發揮功能。」

日中兩國為避免偶發衝突，二〇一八年六月建立緊急聯絡體制「海空聯絡機制」，防衛當局間的熱線電話為其主要項目，該熱線經雙方多年協調，終於在二三年三月正式開設。同年五月，當時的日本防衛大臣濱田靖一與中國國務委員兼國防部長李尚福，首次實際使用該熱線，但報導引述防衛省高層人員指出，此後「並沒有留下任何實用性的運作實績」。朝日電視報導，一名日本政府相關人士更直指，「打了也接不通，根本沒有發揮功能。」

日本官房長官木原稔八日被問及日中熱線使用情況時，答以「不便回應」，強調為避免發生意外衝突，確保日中防衛當局之間，能夠進行即時溝通極為重要。

木原九日再被問到熱線不通的問題時表示，基於與對方國家的關係，不便做出回應，但目前在日中防衛當局之間，已透過年度會議與專業會議的召開、艦艇與航空器之間的直接聯絡，及包括熱線在內的「海空聯絡機制」等，確保在各種不同管道下可以進行溝通。今後也將持續與中國方面，確保包括熱線在內的海空聯絡機制，能夠適當可靠地運作。

小泉：中方未事先通報

關於熱線的使用情況，日本防衛大臣小泉進次郎九日也表示不回應。至於中方聲稱已事先通報訓練海空域，小泉在內閣會議後表示，「這是危險行為。（日方）並未認知事前曾獲報與訓練海空域相關的航空資訊或航行警報。」

中國反咬日本刻意滋擾

中國外交部發言人郭嘉昆九日仍堅稱，中方在有關海空域開展演訓活動「符合國際法和國際慣例」，艦載機在飛行訓練時開啟搜索雷達是各國通常作法，也是確保飛行安全的正常操作，反問日本自衛隊戰機為什麼要出現在相關區域？「是不是在刻意滋擾中方正常演訓活動，製造緊張事態」？

