對立升高 遼寧號侵入美日訓練海空域

中國航空母艦「遼寧號」6日上午通過沖繩本島與宮古島之間海域後，當天下午在沖大東島西方約270公里海域，從遼寧號起飛的殲-15戰機，對正在執行領空侵犯應對任務的日本自衛隊F-15戰機進行雷達照射。（美聯社檔案照）

航跡明顯重疊 路徑與以往不同

日本自衛隊戰機六日兩度遭中國航空母艦「遼寧號」艦載機以雷達照射，升高雙方對立態勢。日本退役海上自衛官將遼寧號航跡圖和日本水路通報及航行警告位置圖重疊，認為中國是蓄意侵入美軍和自衛隊訓練的海空域，構成挑釁。

日本防衛省防衛研究所理論研究部長飯田將史指出，這起事件顯示中國強烈希望在日本周邊海空域彰顯「存在感」，向駐日美軍和駐沖繩的日本自衛隊施壓。中長期來看，中國航艦將會更頻繁地在日本周邊海域進行訓練。

請繼續往下閱讀...

美緊急加派林肯號 的黎波里號也進入南海

而在日中對立升高之際，美國海軍「尼米茲級」航艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）打擊群，已進入美軍第七艦隊防區，目前正在太平洋向西航行，執行「緊急加派部署」（surge deployment）任務。此外，搭載F-35B戰機的美軍兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）也已進入南海，近日在越南峴港停靠。

根據日本防衛省統合幕僚監部資訊，遼寧號六日上午通過沖繩本島與宮古島之間海域後，當天下午在沖大東島西方約二七〇公里海域，從遼寧號起飛的殲-15戰機，對正在執行領空侵犯應對任務的日本自衛隊F-15戰機進行雷達照射。

遼寧號罕見轉彎 更接近日本本島

遼寧號編隊七日沿琉球群島東側往北一路上行約六〇〇公里，抵達九州南面海域、由鹿兒島縣管轄的喜界島以東約一九〇公里處，路徑與以往不同。若繼續往北推進，遼寧號將對日本本島形成環形航跡。按慣例，中國航艦穿過宮古海峽後，多半直接進入西太平洋深處繼續演訓，此次罕見轉彎，更接近日本本島。

遼寧號編隊還包括055型飛彈驅逐艦「南昌號」、052D型驅逐艦「西寧號」與「開封號」。

一名日本海上自衛隊退役自衛官八日在社群平台Ｘ平台發文，將防衛省公布的遼寧號航跡圖，與海上保安廳發布的水路通報及航行警告位置圖重疊，推斷中國是蓄意侵入美日公布的訓練海空區域，並進行航艦起降訓練，擾亂自衛隊和美軍的訓練，構成挑釁行為。

香港「明報」報導，沖繩東南方海域是美國駐橫須賀的航艦群，以及從日本本州起航的自衛隊艦艇南下干預台海時的必經之路。遼寧號和055、052D主力艦選擇在此地演訓，等於「把對手要道堵住」，「比任何外交抗議都要直接得多，也更能讓日本體會到真正的壓力」。

日中關係緊張之際，美國海軍航空母艦「林肯號」打擊群，已進入美軍第7艦隊防區，目前正在太平洋向西航行，執行「緊急加派部署」任務。（法新社檔案照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法