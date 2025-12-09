菲機巡南沙 控中發射照明彈侵擾

（路透檔案照）

菲律賓海岸防衛隊指控，六日在南海南沙群島水域內的渚碧礁空域執行例行巡邏任務期間，遭中國發射三枚照明彈，所幸並無引發任何問題，受影響的飛機仍完成所有監偵任務。

菲律賓海防隊指出，菲國農業部漁業暨水資源局（BFAR）一架「賽斯納」（Cessna Grand Caravan）飛機在合法飛越該處空域時，拍攝到從渚碧礁發射的三枚照明彈，「這些飛行任務的目的在於監視海洋環境、評估漁場資源狀況，並確保『西菲律賓海』的菲國漁民安全及福祉」。海防隊與漁業局共同執行監偵飛行任務。西菲律賓海是菲律賓對己方在南海聲索區域的稱呼。

菲方當天發現一艘中國醫療船、兩艘中國海警船和廿九艘疑似民兵船，停泊在渚碧礁外海。除渚碧礁外，菲方還巡視另外六處鄰近爭議島礁，並在仙賓暗沙（Sabina）水域遭一艘中國海軍船隻干擾，「儘管在菲國主權權利範圍內飛行，中國艦艇仍不斷向漁業局發送具挑戰性質的廣播訊號」。不過，海防隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，當日所有任務均安全完成。

「美聯社」報導，渚碧礁是中國十幾年來，在南海進行人工島建設的七座爭議土地之一。美國和菲國安全官員指出，這些人工島基地有飛彈系統保護，其中三座設有軍用飛機跑道。

隨著南海緊張情勢加劇，中國不時向靠近爭議水域的外國軍機發射照明彈，做為嚇阻手段，包括澳洲國防部指控，一架P-8A偵察機十月間在南海空域執行例行巡邏任務時，遭中國蘇愷-35戰機逼近並發射照明彈，其中兩枚「非常靠近」澳機。坎培拉當局就此事向北京提出交涉。

北京對幾乎整個南海海域提出主權聲索，與菲律賓、越南等區域內國家存在利害衝突。雖然美國在南海沒有領土訴求，但華府戰略重心轉向印太地區，承擔捍衛盟友菲律賓的義務，因此長年參與南海巡航行動，並警告若馬尼拉在南海遭到攻擊，將觸發「美菲共同防禦條約」。

