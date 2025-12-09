英美學者︰中國在全球將更孤立

美英智庫學者表示，日本不應撤回首相高市早苗關於「台灣有事」的國會答詢內容。（法新社）

共機雷達鎖定日戰機 日本快速反應 加強抗議強度

中國軍機以射控雷達鎖定日本戰機的挑釁行為，讓惡化的日中關係陷入緊張，日方此次不僅在短時間內做出反應，而且加強抗議強度。日本專家認為，這是向全球凸顯「中國以危險行動改變現狀」的大好機會，英美智庫學者也普遍認為，中國試圖以武力重建區域秩序，但此舉反而讓中國更為孤立。

日本專家︰凸顯中國「以危險行動改變現狀」

中國海軍航空母艦「遼寧號」艦載殲-15戰機在六日下午及傍晚，兩次對日本航空自衛隊F-15戰機進行雷達照射，日方在事發十小時內迅速發布消息，防衛大臣小泉進次郎更在七日凌晨召開記者會，表達強烈抗議。日本首相高市早苗也在石川縣視察災區時，對此表示「遺憾」。

中方在日方抗議後，反指日方炒作雷達照射問題，顛倒黑白，誤導國際社會。中國駐日大使吳江浩更指稱，自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，危及飛行安全。八日又進一步推稱「艦載機在訓練時啟動搜索雷達，是各國的正常作法」，試圖洗白。

日本反駁中方說法︰自衛隊保持安全距離

日本政府發言人木原稔八日在例行記者會反駁中方說法，指出當時自衛隊是在保持安全距離下執行任務，中方說法並不成立。

除了官方迅速對外發聲，揭露中國的惡行，國內外學者專家的看法也傾向譴責中國。產經新聞報導，東京大學教授佐橋亮表示，中國軍方可能認為，日中關係持續惡化，判斷「做到這種程度，對日本也無所謂」，這是一種冒進的行動，也存在隨著日中關係變化而失控的風險。他建議日本應向美國提議舉行包括峰會在內的高層會談，促使美方對中國的不法行為表達反對與關切。

另外，日本經濟新聞也訪問美英智庫學者，包括美國「哈德遜研究所」亞太安全事務主任克羅寧（Patrick M. Cronin）、「蘭德公司」日本國家安全研究所主任霍農（Jeffrey W. Hornung）、喬治城大學教授韋德寧（Dennis Wilder）、「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級研究員塞奇尼（Nicholas Szechenyi）、英國「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）高階研究員薛特爾︱瓊斯（Philip Shetler-Jones）SI）等人。

他們認為，中國企圖以武力重整區域秩序，但其行為進一步加深國際社會對其專制國家的負面印象。薛特爾︱瓊斯更指出，日本必須保持冷靜，堅持原則，避免任何可能被中國視為讓步的言行，更不應撤回高市關於「台灣有事」的國會答詢內容，這不僅對日本的國安至關重要，也關乎其在台灣議題上的嚇阻力，以及維護現狀的有效性。

