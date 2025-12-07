2026世足分組抽籤 川普獲頒和平獎

美國總統川普5日在華盛頓甘迺迪中心接受國際足球總會（FIFA）主席因凡蒂諾頒贈包括獎座、獎章和證書的首屆FIFA和平獎。（法新社）

美國總統川普、加拿大總理卡尼和墨西哥總統薛恩鮑姆，五日齊聚華盛頓甘迺迪中心，為三國聯合主辦的二〇二六年世界盃足球賽進行小組賽抽籤儀式。然而，川普先是在開場獲頒首屆國際足球總會（FIFA）「和平獎」獎章，尾聲還跳起招牌舞蹈「Y.M.C.A.」，整個儀式從頭到尾被外媒形容是川普個人秀。

外媒：猶如川普個人秀

抽籤儀式開始前，大會先是播放一段川普調解加薩戰爭以及試圖終結烏俄戰爭的宣揚影片，接著由FIFA主席因凡蒂諾登台，代表全球數十億熱愛足球的群眾，授予川普首屆年度和平獎，並頒發獎座、獎章和證書。

儘管川普表示自己並非為了領獎才出席活動，仍立即戴上獎章，讚賞此獎是「此生最大榮譽之一」，但也強調「我需要的不是獎章，而是拯救生命」。

來到抽籤環節，川普仍是全場矚目焦點。壓軸出場的他，直接走向分配好的抽籤台上，讓原本引導他先走向台前的因凡蒂諾隨即改口「你想怎麼做都可以」。

在主辦單位安排下，卡尼與薛恩鮑姆各自抽出所屬國家。川普發揮綜藝本色，逗趣表示「我想我知道結果會是什麼，還是讓我們看看吧」，並在毫無意外抽出美國後說「真是出乎意料」，展現戲劇效果。

不僅如此，活動壓軸演出為鄉村樂隊「鄉巴佬樂團」名曲Y.M.C.A.。這首幾乎在每場造勢場合播放的歌曲已成為川普招牌。川普在觀眾席上也興致大開，隨音樂起舞擺動。

紐時批違反政治中立

「紐約時報」同日以專文嚴厲批評因凡蒂諾，指他與川普過從甚密，已違反FIFA政治中立原則。紐時舉例包括：在川普未獲諾貝爾和平獎後，迅速推動成立「FIFA和平獎—足球團結世界」，並將首屆獎項頒給川普，此舉連FIFA許多高層都感到意外。此外，FIFA在邁阿密已設有北美總部，卻仍在川普大樓租用辦公空間卻長期閒置。他曾因陪川普出訪波斯灣而遲到FIFA年度大會，導致歐洲足壇領袖憤而離席。在埃及加薩停火儀式上，他是唯一受邀的體育界代表。

在2026年世界盃足球賽小組賽抽籤儀式結束後，樂隊演奏名曲Y.M.C.A.，川普在觀眾席上也興致大開，隨音樂起舞擺動。（路透）

