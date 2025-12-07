插旗拉美 中國醫療船停靠牙買加

中國海軍醫療船「絲路方舟號」在當地時間四日停靠牙買加的蒙特戈灣，展開十二天的友好訪問與醫療服務。（取自解放軍X）

值此美國在加勒比海與委內瑞拉外海部署重兵打擊毒品走私船之際，首度進行海外訪問的中國海軍醫療船「絲路方舟號」已來到有多個台灣邦交國的加勒比地區，並在當地時間四日停靠該區島國、十月底遭颶風「美莉莎」重創的牙買加的蒙特戈灣，展開十二天的友好訪問與醫療服務。

「彭博」說，「絲路方舟號」是一艘大型中國海軍軍艦，有三百張病床以及約一百名醫生與後勤人員，是北京當局接觸加勒比海地區的強有力像徵，藉此展現中國軟實力，也不排除有挖台灣邦交國之意。

不排除有挖台灣邦交國之意

在與台灣有正式外交關係的十二國（含梵蒂岡）中，就有七國位於拉丁美洲與加勒比海地區。就在「絲路方舟號」抵達牙買加前的十一月底，加勒比海國家聖文森及格瑞那丁舉行國會大選，友台的總理龔薩福敗選，曾主張與台灣斷交並向北京靠攏新民主黨黨魁佛萊代勝出。

「絲路方舟號」在今年九月十六日從三亞啟程，展開出訪南太平洋與拉丁美洲數國的「和諧使命－二〇二五」任務，為該船首趟海外任務；在大洋洲造訪諾魯、斐濟與東加等國，十月廿日結束東加訪問後駛向拉美，並在尼加拉瓜當地時間十一月十日停靠太平洋海港柯林托，為中國海軍艦艇首次停靠尼國。

中方稱應牙買加要求，「絲路方舟號」將停靠蒙特戈灣、金斯敦與法爾茅斯三座港口，提供十二天的醫療服務，為執行「和諧使命」任務的醫療船首度在同一國家連續停靠多港，也是在同一國家提供醫療服務時間最長的一次。

「絲路方舟號」還將造訪巴貝多、貝里斯、秘魯、智利與該區其他國家。

