Meta AI與新聞媒體合作 強化時事資訊

臉書母公司「Meta」為強化當前AI在即時資訊和新聞內容層面的服務，五日宣布與多家大型媒體集團合作。（美聯社檔案照）

全球人工智慧（AI）競爭白熱化之際，臉書母公司「Meta」表示，為了強化當前AI在即時資訊和新聞內容層面的薄弱環節，五日宣布與多家大型媒體集團合作，臉書、instagram、Threads和WhatsApp等旗下社群平台的全球數十億用戶，日後可透過MetaAI取得新聞、娛樂等各領域即時資訊。

Meta的首階段合作夥伴包括美國「有線電視新聞網」（CNN）、「福斯新聞」、「時人」（People）、「今日美國」（USA Today）、法國「世界報」（Le Monde），以及意識型態偏保守、右翼的「每日傳訊」（The Daily Caller）和「華盛頓觀察家報」（The Washington Examiner）。

請繼續往下閱讀...

即時事件對AI系統構成挑戰

Meta官方部落格寫道，即時事件對當前的AI系統存在挑戰，與新聞機構合作得以擴展用戶所接收的訊息來源，提供突發新聞、娛樂和生活題材等內容，隨附網站連結讓用戶點擊深入了解報導，目標在於藉由融合多方視角，深化AI助理的責任、精確和平衡性。

一度關閉臉書新聞標籤 終止付費

Meta創辦人札克伯格曾表示，新聞在旗下平台用戶的使用率上佔比極小，並開始關閉美國、英國和法國市場的臉書新聞標籤，在二〇二二年終止向出版業者支付內容費用的計畫，似要與新聞媒體分道揚鑣。如今為了豐富、健全AI功能，Meta重新恢復與媒體的商業合作。其它AI企業如OpenAI，與「新聞集團」（News Corp）、「華盛頓郵報」和德國媒體巨擘「斯普林格」（Axel Springer）等媒體合作；亞馬遜、Google也分別與「紐約時報」、「美聯社」締結夥伴關係。

以AI驅動的搜尋引擎「Perplexity」所推出的訂閱服務「Comet Plus」，以每月五美元的價格向用戶提供夥伴媒體內容，並承諾把Comet Plus收益的八成重新分潤給合作媒體，試圖在新聞、AI和用戶三方關係取得平衡。

由於AI在運作上難以避免使用媒體內容，使得新聞機構和AI公司某種程度處在「非友即敵」關係。例如紐約時報因ChatGPT在未經授權也未支付費用情況下使用其內容，向OpenAI發起訴訟，近日更與華爾街日報、紐約郵報等媒體一同控告Perplexity。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法