加薩二階和平進程 傳川普耶誕節前宣布

根據以色列與哈瑪斯的加薩停火協議第一階段條款，哈瑪斯應歸還其扣押的全部48名人質，但以色列最後一名人質士兵格維利的遺體迄今卻遲未交還，引發以國指控哈瑪斯蓄意拖延。以國4日派代表團赴開羅，商討歸還遺體事宜。圖為以國民眾在格維利陣亡地點進行追悼。（美聯社）

美國Axios新聞網四日報導，根據兩名美國官員與一名直接參與加薩和平進程的西方消息人士，川普總統計劃在今年耶誕節前，宣布加薩和平進程進入第二階段，並公布加薩走廊的新治理架構，以避免加薩再度陷入戰火。

加薩停火堪稱川普重新執政以來最重大的外交成就。然而，自十月十日以哈停火協議第一階段生效以來，局勢仍不平靜。以色列空襲已造成三百六十六名巴勒斯坦人死亡，哈瑪斯攻擊也導致多名以色列士兵喪生。

請繼續往下閱讀...

目前，停火第一階段的關鍵目標—哈瑪斯釋放所有倖存人質與交還已故人質遺體已接近完成。僅餘一名已故人質遺體未交還，以色列代表團四日已與卡達及埃及調停人員會面商討。此外，在美方壓力下，以色列同意開放拉法關卡，允許巴勒斯坦人離開加薩前往埃及。以色列、埃及與美國正討論相關安全安排，以便未來讓巴勒斯坦人從埃及返回。

納坦雅胡月底與川普會面

以色列總理納坦雅胡預計月底前與川普會面，商討下一階段。

第二階段內容包括：以色列從加薩走廊更多地區撤軍、部署一支獲聯合國安理會授權的國際穩定部隊，以及落實新的治理架構。美國官員表示，國際穩定部隊的籌建已進入最後階段，印尼、亞塞拜然、埃及和土耳其等國願意派兵。這支部隊將部署於現由以軍控制的地區，以協助穩定並促進以軍進一步撤離。

新治理架構頂層為川普主導的「和平委員會」，成員約十名，來自阿拉伯與西方國家。其下設國際執行委員會，成員包括英國前首相布雷爾、川普女婿庫希納及特使魏科夫等人，負責指導一個巴勒斯坦技術官僚政府運作。

同時，美國、卡達、埃及和土耳其正與哈瑪斯談判，旨在達成使其退出治理並開始解除武裝的協議。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法