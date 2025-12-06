美國防部推進AUKUS 澳造核潛艦加速

澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）安全協議歷經美國五角大廈五個月的審議，終於獲得通過。（路透）

美國戰爭部（國防部）四日表示，已批准以及正全速推進與英國以及澳洲的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）安全協議，協議內容包括澳洲在十五年內採購至少三艘維吉尼亞級核動力潛艦，有助於改善澳洲在太平洋地區、特別是針對中國的長程打擊能力。澳洲對此表示樂見其成。

AUKUS是時任澳洲總理莫里森、英國首相強生，以及美國總統拜登二〇二一年九月共同宣布成立的一個加強安全與國防合作的三邊安全夥伴關係，其名稱AUKUS即澳英美三國國名的縮寫，協議內容為英美協助澳洲研發核潛艦，澳洲為此取消此前與法國簽訂的潛艦契約，一度招致巴黎方面不滿。川普政府今年稍早曾表示，正在檢討二〇二一年前總統拜登任內簽署的AUKUS核動力攻擊潛艦協議。

五角大廈發言人帕尼爾指出，戰爭部已完成歷時五個月的檢討，結論是支持AUKUS協議，並認定該協議「符合川普總統的『美國優先』施政方針。帕尼爾還說，依川普的指示，AUKUS應該「全速推進」。

值得注意的是，在完成檢討之際，二〇二一年的AUKUS協議已歷經澳英美三國三次政權更替，並仍屹立不搖。

AUKUS協議的目的在於讓澳洲配備有一支最先進的美製潛艦艦隊，以及提供在開發一系列作戰技術上的合作；始於二〇三二年的美國對澳洲出售潛艦，是澳洲改善在太平洋地區、特別是針對中國的長程打擊能力的戰略的核心。預計澳洲將在未來卅年斥資達二三五〇億美元，採購美國和潛艦以及未來自行造艦的技術。

澳洲國防工業部長康洛伊五日表示，樂見美方的檢討確認AUKUS「正全速推進」；澳洲方面將建設性看待美方檢討的發現與建議，力求進一步完善AUKUS。

