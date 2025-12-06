大火陰霾 港立法會明選舉 投票率恐再降

香港大埔區宏福苑火災現場附近3日懸掛著宣傳香港立法會換屆選舉的橫幅。（美聯社）

香港宏福苑大樓發生世紀火災，已造成一五九人死亡，引發公眾對建築安全與政府監管的強烈不滿。儘管悲劇重創港府威信，立法會選舉仍將於十二月七日如期舉行，但外界普遍預期投票率低迷，恐難維持上屆三成二的歷史新低紀錄。

須經國家審查 近四成議員退選

自二〇二一年中國強推選舉制度改革後，民主派幾乎絕跡於立法會。本屆九十席議員中，僅廿席由地方直選產生，四十席由親北京人士組成的選委會選出，卅席來自功能界別，候選人均須通過國家安全部門等機構審查。選舉制度高度篩選下，候選人多為建制派或與中國政商關係密切者，近四成現任議員選擇退選，反映政治參與意願持續萎縮。

選舉競選活動近日才恢復，但選舉志工五日在鬧區發放傳單、懸掛布條時，鮮少有人理會。一名八十二歲退休人士告訴路透，火災事件當然會影響投票率，港人「沒興趣也沒熱情去投票」。有民眾更直言，所有人心情都很沉重，選舉應延期。對於宏福苑翻修工程使用不合格建築材料，港人普遍感到憤怒和震驚，儘管未見大規模抗議，但美聯社指民眾透過社群媒體與私下交流，持續表達對調查透明度與問責機制的憂慮。

校內悼念 浸大學生會被關門

與此同時，香港浸會大學學生會因在校內張貼悼念宏福苑罹難者的大字報，呼籲「伸張正義」、「我們是香港人」，遭校方於三日圍封告示板，並於五日宣布無限期暫停其運作，接管辦公室與設施，要求幹部限期撤離。校方指稱學生會「缺乏代表性」與「財務不善」，但學生會反駁理由「毫無根據」，質疑背後另有隱情，凸顯香港言論自由空間持續收窄。

今年登記選民少33萬人

香港明報分析指出，今年登記選民減少三十三萬人，若投票人數維持上屆一三五萬，投票率可達三成二；但若僅維持三成，實際投票人數將明顯下滑。觀察家認為，此次選舉已成為對港府合法性的關鍵測試，然而在政治冷漠、信任崩壞與寒蟬效應交織下，低投票率幾成定局，進一步反映港人對現行政治體制的疏離與失望。

