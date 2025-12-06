為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    對立持續 日示警在中公民小心

    2025/12/06 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    針對日本首相高市早苗有關「台灣有事」的發言引發中國強烈反彈，日本駐聯合國大使山崎和之四再度致函聯合國秘書長古特瑞斯，強烈反駁中國提出的嚴厲指控。（路透）

    針對日本首相高市早苗有關「台灣有事」的發言引發中國強烈反彈，日本駐聯合國大使山崎和之四再度致函聯合國秘書長古特瑞斯，強烈反駁中國提出的嚴厲指控。（路透）

    南京大屠殺88週年將屆

    中日關係持續惡化，日本常駐聯合國代表山崎和之四日再度致函聯合國秘書長古特瑞斯，強烈反駁中國就首相高市早苗涉台言論提出的嚴厲指控，稱其「與事實不符、缺乏依據，完全無法接受」。這是日方自十一月以來第二次在聯合國正式回應中方抗議。

    駐中大使館5日發布安全公告

    爭端源於上個月高市早苗在國會答詢時表示，若中國對「民主治理的台灣」發動武力攻擊，可能構成對日本的「生存威脅事態」，暗示東京或將與盟國協同行動。此番言論被北京視為嚴重挑戰一個中國原則及戰後國際秩序。

    二度在聯國反駁中方指控

    中國常駐聯合國代表傅聰隨即於十一月廿一日和十二月一日兩度致函聯合國秘書長古特瑞斯，譴責高市言論「公然顛覆二戰勝利成果」、「違反聯合國憲章」，並要求其撤回相關發言。日本常駐聯合國代表山崎和之則分別於十一月廿四日及十二月四提交反駁信，強調中方指控「與事實不符、缺乏依據，完全無法接受」，並重申日本「始終恪守國際法，致力維護基於法治的自由開放國際秩序」。

    山崎在信中指出，日本主張「透過對話解決分歧」，並承諾「將繼續冷靜應對」。

    然而，中日對立至今未見緩和跡象。由於十二月十三日為南京大屠殺八十八週年紀念日，在此背景下，日本駐中大使館五日發布安全公告，提醒在華日本公民注意人身安全。公告指出，「歷史敏感日期前後反日情緒易升高」，建議國民外出時保持低調，避免高聲談話、穿戴明顯日本身份標識，並遠離人群密集區域。使館同時提供全天候緊急聯絡服務。

    面對中方壓力，日本內閣官房長官木原稔五日重申，日本對台政策「與一九七二年中日聯合聲明一致」，即「充分理解並尊重」中國主張台灣為其領土一部分的立場。他強調政府立場「一貫且清晰」，已多次向中方說明。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播