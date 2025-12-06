美新版國安戰略 聚焦西半球

美國白宮四日公布新版「國家安全戰略」報告，揭示總統川普的外交政策世界觀。圖為四日川普主持盧安達與民主剛果兩國總統，在華府的川普和平研究所簽署和平協定，該協定為川普親自斡旋。（美聯社）

美國白宮四日公布新版「國家安全戰略」（NSS）報告，長達卅三頁的內容揭示總統川普的外交政策世界觀，包括聚焦美國維持在西半球的領導地位，以應對移民、毒品及敵對勢力崛起，同時也以大篇幅討論中國，但避開直接提及北京，而是強調美中經濟關係必須重新平衡，優先考慮互惠和公平，以恢復美國經濟獨立性。

保護本土 暗指中國在美「後院」作為

新戰略最顯著的特徵是對「西半球」前所未有的重視，並將主要目的歸結為保護美國本土，強調「邊境安全是國家安全的主要因素」，並隱晦地提及中國試圖在美國「後院」站穩腳步的作為。報告指出，美國必須在西半球佔據主導地位，這是安全與繁榮的前提，並呼籲盟友在接受美國援助時，必須承諾清除外國對軍事基地、港口和關鍵基礎設施的控制。同時，美國將加強海軍與海岸防衛隊在加勒比海和中美洲海域的存在，以打擊非法移民與販毒活動，並為可能的危機掌控關鍵航線。

請繼續往下閱讀...

川普政府也重新定義美國全球戰略，直言美國必須在全球事務方面做出艱難的選擇，「冷戰結束後，美國外交政策菁英深信，美國永久主導全世界符合我們國家的最佳利益。然而，現在只有當他國的活動直接威脅我們的利益時，我們才必須加以關切」。

關切拉美與鄰國 中東、非洲著墨較少

該報告對中東、非洲著墨較少，反而以大量篇幅談論拉丁美洲、加勒比海地區和其他美國鄰國，提到美國應加強與拉美各國政府的關係，包括與各國合作尋找戰略資源，顯然是指稀土礦產等，同時也將加強與私人企業的合作，以促進「美企在該地區的戰略收購和投資機會」。

值得注意的是，該報告也用很大的篇幅討論中國，儘管中國被視為長期戰略競爭對手，在表述上卻相對克制，甚至避免直接點名「北京」。一方面，戰略強調要「重構美中經濟關係，追求互惠與公平，恢復美國經濟自主」；另一方面，也提出「維持真正互利的經貿關係」，並主張貿易應聚焦非敏感領域。

該報告在談到俄國時措辭同樣謹慎，幾乎未對莫斯科當局提出任何批評，僅稱促成烏俄迅速停止敵對行動符合美國核心利益，並有助於降低俄國與歐洲其他國家發生衝突的風險。

相較之下，美方嚴厲抨擊歐洲盟國，直言一些歐洲官員對烏戰抱有不切實際的期望，且許多歐洲國家政府踐踏民主基本原則、壓制反對派；美方更以隱晦的方式批評歐洲遏制極右派政黨，稱這類舉措是政治審查。

報告還指稱，歐洲正處於「文明抹除」之中，並警告大規模移民將根本性改變歐洲的人口結構與身份認同，從而可能損害與美盟友關係，某些北約組織（NATO）成員國，最慢在幾十年內很可能成為非歐洲裔佔多數的國家。不過，報告也承認歐洲具有經濟和其他優勢，一旦忽視歐洲將適得其反，美方的目標應是幫助歐洲糾正目前的發展軌跡。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法