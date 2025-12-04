為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    超怕被斬首下台 馬杜羅增派保鑣

    2025/12/04 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    美國與委內瑞拉瀕臨開戰邊緣，據傳委內瑞拉總統馬杜羅經常更換住處和手機號碼，還雇用古巴反情報人員，以防遭美軍斬首。（法新社檔案照）

    美國與委內瑞拉瀕臨開戰邊緣，據傳委內瑞拉總統馬杜羅經常更換住處和手機號碼，還雇用古巴反情報人員，以防遭美軍斬首。（法新社檔案照）

    紐約時報二日報導，根據多名接近委內瑞拉政府的消息人士，面對美國軍事干預委國的威脅節節高升，委內瑞拉總統馬杜羅已加強個人維安，包括頻頻更換睡覺地點以及向其重要盟友古巴尋求奧援；馬杜羅核心圈充斥緊張與擔憂氣氛，而馬杜羅自認仍掌控一切，以及能安渡這場堪稱他執政十二年來最嚴重的威脅。

    在軍中派駐古巴反情報官

    不具名消息人士說，馬杜羅為避免遭到精準打擊或特種部隊突襲，會頻繁更換睡覺地點與手機；自美國年九月開始集結戰艦與攻擊委國運毒船以來，馬杜羅已加速這些防範措施。此外，其中一位消息人士還說，為了降低被出賣的風險，馬杜羅還擴大個人安全隨扈中的古巴保鑣的角色，以及把更多古巴的反情報官員派到委內瑞拉軍中。但在公開場合中，馬杜羅卻試圖淡化華府的威脅，表現出若無其事又放輕的模樣，還常未先通知就現身公眾活動、跳舞，以及在TikTok上發布宣傳影片。委內瑞拉通信部並未回應置評要求。

    美國川普政府指控馬杜羅是一個把毒品傾銷到美國的「毒品恐怖分子」集團的首腦，多名現任與前任華府官員認為，此等說法的最終目的在於推翻馬杜羅政權。此外，川普除了軍事威脅也打外交牌，據稱上月曾與馬杜羅通電話，雙方討論舉行川馬會的可能性。

    紐時引述四位知情人士的話說，今年稍早，據信川馬二人的特使曾討論馬杜羅下台，但該會談未能達成協議，川普政府因而加大對馬杜羅的軍事壓力。該會談曾討論讓馬杜羅在川普於二〇二九年初任期屆滿前，將權力移交給一名副手的可能性；方案之一是委國先舉行罷免總統的公投，時間依委國憲法允許定在二〇二七年或之後；就算公投未過，馬杜羅仍可將權力移交給副總統，再由副總統重新舉行大選。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播