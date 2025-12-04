超怕被斬首下台 馬杜羅增派保鑣

美國與委內瑞拉瀕臨開戰邊緣，據傳委內瑞拉總統馬杜羅經常更換住處和手機號碼，還雇用古巴反情報人員，以防遭美軍斬首。（法新社檔案照）

紐約時報二日報導，根據多名接近委內瑞拉政府的消息人士，面對美國軍事干預委國的威脅節節高升，委內瑞拉總統馬杜羅已加強個人維安，包括頻頻更換睡覺地點以及向其重要盟友古巴尋求奧援；馬杜羅核心圈充斥緊張與擔憂氣氛，而馬杜羅自認仍掌控一切，以及能安渡這場堪稱他執政十二年來最嚴重的威脅。

在軍中派駐古巴反情報官

不具名消息人士說，馬杜羅為避免遭到精準打擊或特種部隊突襲，會頻繁更換睡覺地點與手機；自美國年九月開始集結戰艦與攻擊委國運毒船以來，馬杜羅已加速這些防範措施。此外，其中一位消息人士還說，為了降低被出賣的風險，馬杜羅還擴大個人安全隨扈中的古巴保鑣的角色，以及把更多古巴的反情報官員派到委內瑞拉軍中。但在公開場合中，馬杜羅卻試圖淡化華府的威脅，表現出若無其事又放輕的模樣，還常未先通知就現身公眾活動、跳舞，以及在TikTok上發布宣傳影片。委內瑞拉通信部並未回應置評要求。

請繼續往下閱讀...

美國川普政府指控馬杜羅是一個把毒品傾銷到美國的「毒品恐怖分子」集團的首腦，多名現任與前任華府官員認為，此等說法的最終目的在於推翻馬杜羅政權。此外，川普除了軍事威脅也打外交牌，據稱上月曾與馬杜羅通電話，雙方討論舉行川馬會的可能性。

紐時引述四位知情人士的話說，今年稍早，據信川馬二人的特使曾討論馬杜羅下台，但該會談未能達成協議，川普政府因而加大對馬杜羅的軍事壓力。該會談曾討論讓馬杜羅在川普於二〇二九年初任期屆滿前，將權力移交給一名副手的可能性；方案之一是委國先舉行罷免總統的公投，時間依委國憲法允許定在二〇二七年或之後；就算公投未過，馬杜羅仍可將權力移交給副總統，再由副總統重新舉行大選。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法