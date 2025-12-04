旅行限制令19國 美暫停移民申請

在華盛頓特區的國民兵遭到1名阿富汗男子襲擊，造成1死1重傷後，川普政府已暫停來自19個非歐洲國家的移民所提交的所有移民申請，包括綠卡和美國公民身分處理。圖為2名遇襲國民兵的臨時追悼區。（路透）

美國總統川普第二任期實施的嚴厲移民政策，在十一月廿六日華盛頓哥倫比亞特區的國民兵遇襲事件後進一步激化。負責移民事務的美國國籍暨移民局宣布，出於對國家、公共安全顧慮，暫停接受來自已被列入旅行禁令名單的十九國國民移民事務申請。

包括綠卡和歸化等申請

受影響的國家為六月已遭美頒布旅行限制令的十九國，包括阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹和葉門這些受到嚴厲限制的十二國，以及受部分限制的蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥共和國、土庫曼和委內瑞拉七國。

移民局二日在網站發布政策備忘錄，宣布暫停受理來自上述十九國所提出，包括綠卡和歸化等移民相關事務申請，期限交由局長艾德洛定奪，強調官方會對所有在拜登政府時期進入美國的移民申請進行全面檢視。六月頒布旅行禁令和限制時，並沒有對在禁令實施前已提出移民事務申請的十九國民眾採取行動，最新政策意味著這些民眾無論何時抵達美國，都要面對額外審查。

移民局以華盛頓特區的國民兵襲擊案作為暫停移民申請並強化對境外人士審查力度的理由，稱「鑒於已辨別的擔憂和對美國人民的威脅，本局認定，有必要對所有在二〇二一年一月廿日後進入美國的高風險國家外國人採取全面的再審驗、可能面試和再面試措施」。

備忘錄還寫道，當局會在九十天內制定優先檢驗的移民清單，且若有必要，會轉介至移民執單位或其他執法部門機構處理。

痛罵索馬利亞垃圾

二日在白宮進行的內閣會議中，川普對移民發表激烈評論，並把矛頭指向索馬利亞，稱該國「算不上是一個國家。他們一無所有，所做的只是互相殘殺」、「他們毫無貢獻，我不想要他們來到我們的國家」。川普甚至以「垃圾」形容索國以及索馬利亞裔美國眾議員歐瑪，「要是接收垃圾到我們的國家，就會走上一條錯誤的道路」、「這些人光說不練，只會抱怨」。對此，早在廿五年前取得美國籍的歐瑪表示，川普對他的執著令他毛骨悚然、「希望他能得到他迫切需要的幫助」。

川普發表之際此番言論，知情人士透露聯邦當局正籌備針對明尼蘇達州的移民執法行動。根據去年人口普查，全美約有廿六萬索馬利亞裔居民，其中最大聚居地就是明尼蘇達州的明尼阿波利斯—聖保羅都會區，約有八．四萬居民。歐瑪選區涵蓋明尼阿波利斯市。

