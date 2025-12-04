宏都拉斯總統大選 2親台派纏鬥

由於快速計票系統接連出包，導致原本可即時更新開票結果的官方網站癱瘓，選務人員被迫改成人工計票，仍不清楚何時會有最新結果。（歐新社）

重啟計票後 川普支持的候選人微幅落後

二日的最新計票結果顯示，上月卅日投票的中美洲國家宏都拉斯總統大選中，中間偏右的「自由黨」（PL）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla），微幅領先美國總統川普背書的「國家黨」（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）；然因兩人票數差距不大，勝負結果可能仍有變數。

執政黨親中候選人墊底 計票中斷

根據宏國選務當局在當地時間二日晚間六時（台灣時間三日早上九時）公布最新計票結果，在已開出約六八％的選票中，納斯拉亞得票率四〇．一三％，阿斯夫拉卅九．七一％，兩人票數僅相差九千一百多票；路透數小時後發布更新的計票結果，納斯拉亞得票率微幅上升至四〇．一六％，阿斯夫拉降至卅九．七％。執政黨自由重建黨（Libre）的候選人名列第三。

一度籠罩在延誤與舞弊指控陰影下的宏國總統大選，計票工作二日一度因「技術問題」暫停；宏國國家選舉委員會二日稍早表示，當局設立的計票結果網站因技術問題在一日中午左右當機，以致外界無法得知最即時的計票結果，直到二日下午才更新官方的計票進度。阿斯夫拉在網站當機時以五一五票領先納斯拉亞，但在恢復更新計票後反被納斯拉亞超車。

川普在宏國計票網站當機時在社群平台發文，質疑宏都拉斯看似正試圖改變總統大選結果，但他未提供證據；川普還撂話說，宏國若真的改變大選結果，「就得付出慘痛代價！」川普此前曾公開表態支持支持阿斯夫拉，稱阿斯夫拉是他唯一願意合作的宏國總統候選人。

葉南德茲獲特赦出獄 未立即返國

稍早獲川普特赦的宏都拉斯國家黨前總統葉南德茲一日已從西維吉尼亞州監獄出獄。葉南德茲的妻子嘉西亞三日向法新社表示，由於面臨生命威脅，丈夫目前並無立即返國的打算。葉南德茲在二〇二四年因毒品走私相關槍械犯罪被引渡到美國並遭法院判處四十五年刑期，他曾稱自己遭錯判，川普也說葉南德茲是遭拜登政府誣陷入獄，但據信川普特赦與釋放葉南德茲，意在鼓勵宏國選民在總統大選中把票投給支持川普屬意的阿斯夫拉。

宏都拉斯總統大選的開票結果呈現拉鋸，原本得票居次的「自由黨」候選人納斯拉亞已經超車，微幅領先美國總統川普支持的「國家黨」候選人阿斯夫拉。（法新社）

