為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    宏都拉斯總統大選 2親台派纏鬥

    2025/12/04 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    由於快速計票系統接連出包，導致原本可即時更新開票結果的官方網站癱瘓，選務人員被迫改成人工計票，仍不清楚何時會有最新結果。（歐新社）

    由於快速計票系統接連出包，導致原本可即時更新開票結果的官方網站癱瘓，選務人員被迫改成人工計票，仍不清楚何時會有最新結果。（歐新社）

    重啟計票後 川普支持的候選人微幅落後

    二日的最新計票結果顯示，上月卅日投票的中美洲國家宏都拉斯總統大選中，中間偏右的「自由黨」（PL）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla），微幅領先美國總統川普背書的「國家黨」（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）；然因兩人票數差距不大，勝負結果可能仍有變數。

    執政黨親中候選人墊底 計票中斷

    根據宏國選務當局在當地時間二日晚間六時（台灣時間三日早上九時）公布最新計票結果，在已開出約六八％的選票中，納斯拉亞得票率四〇．一三％，阿斯夫拉卅九．七一％，兩人票數僅相差九千一百多票；路透數小時後發布更新的計票結果，納斯拉亞得票率微幅上升至四〇．一六％，阿斯夫拉降至卅九．七％。執政黨自由重建黨（Libre）的候選人名列第三。

    一度籠罩在延誤與舞弊指控陰影下的宏國總統大選，計票工作二日一度因「技術問題」暫停；宏國國家選舉委員會二日稍早表示，當局設立的計票結果網站因技術問題在一日中午左右當機，以致外界無法得知最即時的計票結果，直到二日下午才更新官方的計票進度。阿斯夫拉在網站當機時以五一五票領先納斯拉亞，但在恢復更新計票後反被納斯拉亞超車。

    川普在宏國計票網站當機時在社群平台發文，質疑宏都拉斯看似正試圖改變總統大選結果，但他未提供證據；川普還撂話說，宏國若真的改變大選結果，「就得付出慘痛代價！」川普此前曾公開表態支持支持阿斯夫拉，稱阿斯夫拉是他唯一願意合作的宏國總統候選人。

    葉南德茲獲特赦出獄 未立即返國

    稍早獲川普特赦的宏都拉斯國家黨前總統葉南德茲一日已從西維吉尼亞州監獄出獄。葉南德茲的妻子嘉西亞三日向法新社表示，由於面臨生命威脅，丈夫目前並無立即返國的打算。葉南德茲在二〇二四年因毒品走私相關槍械犯罪被引渡到美國並遭法院判處四十五年刑期，他曾稱自己遭錯判，川普也說葉南德茲是遭拜登政府誣陷入獄，但據信川普特赦與釋放葉南德茲，意在鼓勵宏國選民在總統大選中把票投給支持川普屬意的阿斯夫拉。

    宏都拉斯總統大選的開票結果呈現拉鋸，原本得票居次的「自由黨」候選人納斯拉亞已經超車，微幅領先美國總統川普支持的「國家黨」候選人阿斯夫拉。（法新社）

    宏都拉斯總統大選的開票結果呈現拉鋸，原本得票居次的「自由黨」候選人納斯拉亞已經超車，微幅領先美國總統川普支持的「國家黨」候選人阿斯夫拉。（法新社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播