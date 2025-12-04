友台團體邀請演說 石破：亞洲不應再陷戰亂

日本前首相石破茂表示，他擔任國會議員後共訪問台灣14次，印象最深刻的是前總統李登輝的日文相當優美令人驚訝，而且是最了解台日關係的人。（歐新社檔案照）

日本前首相石破茂三日應邀在日本友台團體「日本台灣親善協會」發表演說。他表示，擔任國會議員後共訪問台灣十四次，印象最深刻的是和前總統李登輝見面，李前總統的日文相當優美令人驚訝，而且是最了解台日關係的人。

由日本親台政治人物和留日台僑組成的日台親善協會，常舉辦活動促進雙方交流，會長、前眾議員衛藤征士郎三日邀請私交甚篤的石破茂，前來該會發表演說。由於石破卸任首相才一個多月，尤其在當前日中關係惡化之際，甫卸任的首相參加友台團體活動，實屬罕見。

石破以「戰後八十週年」為題發表演說，提到如何防止戰爭的發生，是他在思考戰後八十年議題的主軸。他強調，未來亞洲不應再陷入戰亂，各國都應維護人權與獨立。石破還表示，思考戰後八十年時，日本也必須清楚理解台灣在其中的角色。

他指出，一九四五年的「台北大空襲」，有三千人罹難，數以萬計的人受傷。不只台北，台南、嘉義等主要城市也同樣遭受美軍轟炸，造成大量死傷。

訪台14次 對李登輝印象深刻

石破在演說中特別提到與台灣的關係。他表示，一九八七年第一次訪台，是以自民黨青年局成員身分，當時的總統為蔣經國。後來李登輝擔任總統，他們第一次與李前總統會面時，李前總統直接以日語和他們交談，開頭就問「這一期的中央公論看了沒？」李前總統提到該日文政論雜誌內的一篇論文，問來訪的青年局成員有沒讀過，結果沒有人舉手。石破說，李前總統對日本的研究真的非常透徹，是最了解台日關係的人。而在民進黨執政時期，剛好是他從防衛廳長官卸任，到成為防衛大臣之前，約有兩年的空檔，那段期間也獲得陳水扁總統的邀請，前往台灣訪問。

