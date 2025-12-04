日對台政策 沒有任何改變

日本首相高市早苗3日表示，有關1972年「日中聯合聲明」載明，中國聲稱台灣是「中國領土不可分割的一部分」，日本政府依舊保持「理解與尊重」的立場。（路透檔案照）

高市稱「理解與尊重」中國立場

日本首相高市早苗三日在參議院全體會議上表示，有關一九七二年「日中聯合聲明」載明，中國聲稱台灣是「中國領土不可分割的一部分」，日本政府依舊保持「理解與尊重」的立場，「完全沒有任何改變」。

日無立場認定台灣是中國一部分

每日新聞報導，公明黨議員竹內真二提到，高市先前在國會答詢時稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」的影響，日本政府對台灣的立場，是否仍與「日中聯合聲明」一致？高市回答，「我國對台灣議題的基本立場與『日中聯合聲明』一致，這個立場沒有任何改變」。

請繼續往下閱讀...

高市在上月廿六日國會舉行的黨魁會議上，提到依據一九五一年「舊金山和約」，日本已放棄對台灣的所有權利與權限，因此並沒有立場認定台灣的法律地位。這段發言主要是凸顯日台之間目前維持「非政府間的實務關係」。

一九七二年日中建交後，歷屆日本政府都「理解並尊重」中方主張的「台灣是中國一部分」論述，高市的說法證明，日本並無立場認定台灣是中國的一部分。

儘管如此，中國駐日大使館二日在社群平台Ｘ官方帳號發文，指責高市援引舊金山和約，違反聯合國憲章和國際法基本原則，對台灣主權歸屬等任何涉及中國做為非締約國的領土和主權權利的模糊內容，都是對「開羅宣言」和「波茨坦公告」等具有國際法效力文件的背離，因此非法且無效。

中國批評不斷 麻生支持高市

不過，自民黨副總裁麻生太郎三日首次在公開場合，對高市的「台灣有事」答詢內容發表評論，「雖然中國有各種批評，但被說成這樣反而正好」，表明對高市的支持。綜合日媒報導，麻生認為，高市關於「台灣有事」的國會答詢沒問題，「只是將以往政府的立場具體說明而已，有什麼不好？」他還認為，高市能以這樣的態度面對，很值得高興，而且到目前為止，此事也沒有演變成什麼大問題。

中國正積極爭取第二次世界大戰的同盟國，企圖建構所謂「二戰成果」的共同敘事，以反制當年曾為軸心國的日本。外交部長王毅二日在莫斯科出席中俄第廿輪戰略安全磋商時，會晤俄羅斯外長拉夫羅夫。中國外交部發佈新聞稿聲稱，中俄一致同意維護二戰成果，堅決遏止日本破壞地區和平穩定、企圖再軍事化行徑。

此外，王毅十一月與英國國家安全顧問鮑爾會晤時，據稱也論及對日問題，和所謂的二戰成果。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法