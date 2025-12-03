宏福苑156死 外媒面嗆港特首不下台

香港大埔宏福苑火災造成嚴重傷亡，在台港人自發設置在台弔唁點，陸委會主委邱垂正（右二）昨前往致哀。（中央社）

上月廿六日的香港「宏福苑」社區大火二日事發屆滿一週，死亡人數增至一五六人，另仍有卅人失聯。在各界呼籲查明真相與究責的聲浪中，香港特首李家超表示，將成立一個由法官主持的獨立委員會，以調查宏福苑起火與迅速蔓延以及相關問題，但迴避媒體質疑他是否繼續留任的提問，還宣布七日的立法會選舉將如期舉行。

李家超在記者會上表示，為確保檢討委員會的獨立性與可信度，將由一名法官主持，進行全面與深入檢討，以改革建築工作制度，以及避免未來重演類似悲劇。

請繼續往下閱讀...

李家超同時宣布，立法會選舉將如期舉行，理由是有關法令改革及撥款工作，都需要立法會協助，選出立法會是重建路上的一步。此外，如期完成是維護社會穩定的有力支撐，很多工作需要立法會審議及制定法律才可以落實，這是對香港未來最負責任的態度。

當法新社記者直接質問李家超憑啥留任時，李並未直接回應，僅坦承需要改革，確保所有漏洞都能補上，並稱「就算在其他城市，即使政府和社區已經盡力，火災仍有可能發生」。

該名記者此前先問李家超，當局是否以煽動為由拘捕要求調查宏福苑大火真相的學生、義工與前區議員，李家超激動表示，罪犯就必須接受法律制裁，任何企圖破壞香港團結者都應受到審判。該記者因此追問李家超，上任以來強調要帶領香港從「由亂及治」到「由治及興」，但這個所謂繁榮社會，卻讓一百多人活活燒死，「你可否告訴我們你憑啥繼續當特首」（Can you tell us why you deserve to keep your job）」。

香港宏福苑大火死亡人數2日增至156人，另有30人仍然失聯。香港特首李家超宣布，立法會選舉將如期於7日舉行，港府將成立獨立委員會，調查這場大火的相關問題。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法