電話討價還價 遭川普回絕》馬杜羅安全下台選項 所剩無幾

委內瑞拉總統馬杜羅1日在首都卡拉卡斯的千人集會中宣示，自己絕對效忠委內瑞拉人民，「我們想要和平，但要有主權、公平和自由的和平」。（歐新社）

美國自九月以來擴大加勒比海地區的軍力部署，接連對運毒船隻發動攻擊，總統川普近日更呼籲各界將委國空域視為關閉，種種跡象顯示兩國關係劍拔弩張。「路透」一日引述知情人士報導，委國總統馬杜羅上月與川普通話時，所提一系列交換條件遭到回絕，獲美方確保安全通道並下台離境要求的選項所剩無幾。

知情人士透露，在十一月廿一日的通話中，馬杜羅向川普表示，若同意給予他及家庭成員完整法律赦免，包括撤除所有制裁並了結他在國際刑事法院面對的重大案件，便願意滿足美方要求。馬杜羅還要求美方撤銷對一百多名委國政府官員的制裁，其中多人遭華府控訴迫害人權、毒品販運和貪腐。至於下台後的過渡時期，馬杜羅提議在選出新政府前，由副總統 羅德里格斯（Delcy Rodríguez）領導臨時政府。

然而，在不到十五分鐘的通話過程中，川普駁回馬杜羅大部分的要求，告知對方有一週時間，帶著家人離開委國，前往自己選定的目的地。美國提出的安全通道保障在十一月廿八日到期，川普隔日便宣告委國上空視同關閉。

馬杜羅自二〇一三年掌權至今，正當性始終受到美國等西方國家質疑。去年馬杜羅聲稱贏得全國選舉，但反對派和獨立觀察人士主張，當時與馬杜羅競爭的前外交官龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）以壓倒性票數勝選。

馬杜羅是否仍有機會提出保有安全通道的新方案，目前仍不得而知。一日他在首都卡拉卡斯的千人集會中宣示，自己絕對效忠委內瑞拉人民，「我們想要和平，但要有主權、公平和自由的和平」。

川普一日與高階國安團隊成員開會，討論對委內瑞拉施壓等議題，據稱並未排除美軍進入委國的可能性，但仍存在顯著分歧，重大細節也未能解決。

另一方面，川普政府九月起接連對加勒比海及太平洋東部的疑似運毒船隻發動攻擊，如今傳出美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯對目標船隻下達不留活口的格殺令，引發極大爭議，事態嚴重性恐將上升至戰爭罪層級，導致國會介入。但「紐約時報」引述知情官員，赫格塞斯並未下令殲滅倖存者，白宮也發聲捍衛軍方行動符合法律規範。

在九月二日的首起打擊行動中，美軍對同一目標船隻發動二次攻擊，船上兩名撐過首波攻擊的倖存者因而死亡。數名美國官員向紐時表示，赫格塞斯雖然下達殲滅船員和摧毀貨物的致命攻擊指示，但未對首波攻擊沒有完全達成目標的情況給予明確指示。白宮新聞秘書李威特則強調，指揮攻擊行動的特種作戰司令部（SOCOM）司令布萊德雷（Frank Bradley），在其職責權限和法規範圍內完善執行任務，確保船隻遭摧毀並消除對美國的威脅。

