高市一席話 摧毀中國「大國自信」 美專家︰日本改變世界對台看法

日本首相高市早苗（路透檔案照）

紐約時報二日刊出華府智庫「捍衛民主基金會」中國問題資深研究員辛格頓（Craig Singleton）的專文，指出日本改變了世界必須如何看待台灣，日本首相高市早苗的「台灣有事」發言，讓中國的大國自信徹底破功。

辛格頓在這篇以「日本已改變世界該如何看待台灣」為題的邀稿中指出，高市上月在國會答詢時表示，「台灣有事」在某些條件下，可能構成日本的「存亡危機事態」，不過是將了然於心的事宣之於口，但這也是迄今最明確的公開訊號之一，即日本可協助台灣抵禦潛在的中國侵略。但北京的激烈反應彷彿高市已對中國宣戰，因為中國日益焦慮，其核心目標之一的孤立台灣並迫使其按照中國條件達成「統一」，正面臨失敗風險。

請繼續往下閱讀...

高市言論形同警告北京 施壓台灣會遭盟國反擊

中國多年來逐步擠壓台灣的外交與經濟空間，並輔以幾乎每天上演的軍演與認知作戰，企圖讓台灣人民覺得抵抗無效，投降才能避戰。但高市的發言戳破此一邏輯。由於美軍在日本設有可能在中國武力犯台時扮演重要角色的基地，高市的言論形同警告北京：加碼施壓台灣恐招致盟國聯合反擊。

這種可能性讓力阻台灣安全成為區域共同責任的北京感到不安。辛格頓說，中國國家主席習近平正面臨他最不想看到的組合：看似不願出賣台灣的美國總統川普，以及直言台海衝突恐殃及日本的高市，試圖挑撥美日關係還宣告失敗。川普未如中方所願約束日本，也沒有為了對中貿易棄挺台灣，反而在近期批准向台灣出售約十億美元的軍備。

辛格頓指出，當前是區域穩定的關鍵時刻，日本應堅守立場，美國則應與之並肩同行；任何一方退讓，都會被北京視為其施壓奏效的證據。高市的「台灣有事」說並非當前緊張情勢升高的始作俑者，中國多年不斷的脅迫才是罪魁禍首，高市只是說出實話。倘若相關各方都能比照高市將其所面對的共同風險搬上檯面，將會比以為保持沉默即可維護和平更能確保穩定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法