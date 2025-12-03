中駐日使館拒認舊金山和約 遭酸「台澎回歸日本」

日本首相高市早苗上月在國會提到，依據舊金山和約，日本已放棄對台灣的所有權利與權限，因此並沒有立場認定台灣的法律地位，亦即日本並未認定台灣是中國的一部分。（彭博檔案照）

東大學者籲日美合作 反擊中國歷史戰

日本首相高市早苗在國會答詢時提及「台灣有事」，中國藉機開始對日本發動歷史戰，試圖重塑台灣與沖繩的地位。中國駐日大使館二日在社群平台X發文，批評「舊金山和約」是非法無效的文件，結果引來日本網友延伸釋疑，和約若屬無效，台灣和澎湖就要「回歸」日本了。日本學者則呼籲與美國合作，反擊中國的歷史戰，將日本的立場傳達給全世界。

另一方面，中共黨媒「環球時報」日前以社論主張「琉球」為中國的屬國，並質疑沖繩回歸日本的正當性。對此，日本政府發言人木原稔也公開駁斥，強調沒有必要對中國的報導發表評論，因為沖繩毫無疑問是日本領土。

高市在上月廿六日於國會舉行的黨魁會議時，提到依據舊金山和約，日本已放棄對台灣的所有權利與權限，因此並沒有立場認定台灣的法律地位。這段發言主要是凸顯目前日本與台灣維持「非政府間的實務關係」。一九七二年日中建交後，歷屆日本政府都「理解並尊重」中方主張的「台灣是中國一部分」論述，高市的說法證明，日本並無立場認定台灣是中國的一部分。

高市援引舊金山和約 中方稱違反聯國憲章

高市和歷任首相一樣援用舊金山和約，中國卻氣急敗壞。中國駐日大使館二日在官方X發文，指責高市援引舊金山和約，違反聯合國憲章和國際法基本原則，其對台灣主權歸屬等任何涉及中國做為非締約國的領土和主權權利的模糊內容，都是對「開羅宣言」和「波茨坦公告」等具有國際法效力文件的背離，因此是非法且無效的。

文中還批判高市選擇性無視構成二次世界大戰後國際秩序基石的一系列法律文件，唯獨引用舊金山和約，不僅是對歷史的無知和曲解，更是對國際社會公認準則的踐踏。

東京大學教授川島真日前發表評論指出，台灣賴清德總統在八月十五日時，在社群平台發文使用「終戰」，而非「光復」或「抗戰勝利」，中國則在十月廿四日將隔天廿五日定為日本統治台灣結束的「台灣光復紀念日」。就在兩岸歷史戰激烈進行之際，出現高市的國會答詢，北京才會強烈反彈。

川島指出，中國正在將對外政策與歷史戰連動，第一島鏈是中國軍事戰略試圖突破的地方，在這樣的背景下，中國才主張媾和條約無效，並試圖在全世界散播「台灣是中國一部分，沖繩地位未定」的歷史解釋。

川島還指出，多數的全球南方（Global South）開發中國家接受中國主張的「一個中國原則」，只有日本和美國等已開發國家採取模糊立場，使用「一個中國政策」。如果日本不表明自己的立場，先進國家的主張反而會被當成例外。面對中國的歷史戰，日本必須爭取美國的共鳴，並與美國合作，將日本的立場傳達給全世界。

