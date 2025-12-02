為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普證實與委國總統馬杜羅通話／美參議員：華府建議馬杜羅出國

    2025/12/02 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    美國總統川普（左）證實，已與委內瑞拉總統馬杜羅（右）通話，但未對通話內容或過程多做解釋。美國國會議員則透露，華府已建議馬杜羅出國，前往俄羅斯或其他地方。（法新社檔案照）

    美國總統川普（左）證實，已與委內瑞拉總統馬杜羅（右）通話，但未對通話內容或過程多做解釋。美國國會議員則透露，華府已建議馬杜羅出國，前往俄羅斯或其他地方。（法新社檔案照）

    美國與委內瑞拉近期關係高度緊張，外界擔憂軍事衝突恐一觸即發。美國總統川普十一月卅日證實，已與委國總統馬杜羅通電，但未對通話內容或過程多做解釋。共和黨國會議員則透露，華府已建議馬杜羅出國，前往俄羅斯或其他地方。

    推翻馬杜羅政權？美方籲勿過度解讀

    「紐約時報」率先披露兩人曾在十一月通話商討會面的可能性。川普在「空軍一號」上向媒體證實消息為真，但「我不想評論這通電話」，「我不會說是好是壞，這就是一次通話」。被問及日前發文警告各方「請將委內瑞拉上空及其周邊全部空域視為已關閉」，是否意味著即將對委國發動軍事打擊時，川普則要外界勿過度解讀。

    面對川普政府一系列敵意措施，委內瑞拉表示，已要求「石油輸出國家組織」（OPEC）予以協助，阻止美方進犯。馬杜羅向OPEC發表的公開信寫道，華府「正試圖利用軍事力量，奪取委內瑞拉儲量全球之最的石油儲備」。

    美國以遏止毒品販運為由，自九月起持續對加勒比海、太平洋東部地區特定船隻發動軍事攻擊，至今已擊沉逾廿艘船隻，造成約八十人死亡。據傳美軍曾在九月的一次打擊行動中，針對同一目標發動二度攻擊，殲滅船上倖存者。「華盛頓郵報」和「美國有線電視新聞網」（CNN）報導，戰爭部長（國防部長）赫格塞斯對打擊行動下達不留活口的格殺令。

    儘管川普政府聲稱，在加勒比地區的軍事部署是為了打擊販毒，外界卻認為其背後意圖為推翻馬杜羅政權。華府上月將委國「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織（FTO）並實施制裁，認定馬杜羅為該集團首腦，公開懸賞五千萬美元緝捕。

    參議院軍事委員會成員穆林（Markwayne Mullin）在CNN「美國國情」節目中透露，美方已向馬杜羅建議明哲保身之道，要他離開委內瑞拉前往俄羅斯或其他國家。至於美國入侵的可能性，穆林強調，「他（川普）已明確表示，我們不會派兵進入委國。我們的作為是要保護自己的海岸」。

    圖
    圖
