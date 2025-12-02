澳防長罕見證實緊盯菲律賓海域中國艦隊

澳洲國防部長馬勒斯罕見證實，澳洲正在追蹤菲律賓海域的1支中國海軍艦隊，因為擔心該艦隊可能正駛向澳洲水域，有能力在今年底前抵達澳洲，但其目的地及意圖仍不清楚。（法新社檔案照）

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）一日罕見證實，澳洲正追蹤菲律賓海域的一支中國海軍艦隊，因為擔心該艦隊可能正駛向澳洲水域，有能力在今年底前抵達澳洲，但其目的地及意圖仍不清楚。

不排除今年底前抵達澳洲

艦隊現在的具體位置並未公開，也不清楚這些船隻是軍艦還是科學研究船。馬勒斯表示，澳洲始終對相關海域的動態保持警惕，「我們將對中國海軍艦艇的動向進行例行監測，尤其是在確認其不會進入澳洲附近海域之前，我們將持續密切關注」。

今年二月，由護衛艦「衡陽號」、驅逐艦「遵義號」及補給艦「微山湖號」組成的一支中國海軍特遣艦隊，在未事先通報的情況下繞行澳洲海岸線，進出澳洲的專屬經濟區（EEZ），甚至在商業飛行空域附近發射實彈，迫使數十架民航班機在飛行途中改變航線，引發坎培拉當局及區域國家關切。

雖然澳洲官員多次向公眾保證，中國艦艇的出現和行為符合國際法，但這次航行是中國海軍有史以來到達的最南端，讓坎培拉當局深感不安。馬勒斯表示，現在判斷目前這支共軍艦隊是否正駛向澳洲，仍為時過早。

馬勒斯十一月初在雪梨舉行的一場海軍會議開幕致詞時表示，隨著中國進行「當今全球最大規模的軍事擴張」，澳洲國防軍保護海上貿易航線的工作風險日益升高，包括途經南海的航線，「在缺乏戰略再保證的情況下進行軍事擴張，意味著澳洲和許多其他國家都必須做出回應。」

澳洲改革國防採購流程

與此同時，馬勒斯和國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）也宣布，將對國防部進行一九七〇年代以來最重大改革，旨在簡化國防採購流程，減少專案預算和工期超支，並將設立一個新的獨立機構「國防交付局」（Defence Delivery Agency），負責管理數十億澳幣的複雜國防和軍事計畫，預定二〇二六年中開始運作，由一位新的國家軍備主管領導。

