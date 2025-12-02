為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    烏俄+中東戰事 多國提升軍備》全球百大軍火商營收創高 中國打貪唯一下跌

    2025/12/02 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」最新報告指出，受烏俄和加薩戰爭刺激需求推動，全球前100大軍火製造商2024年的營收，達到破紀錄的6790億美元（逾21.3兆台幣）。圖為烏克蘭東部前線戰火摧殘景況。（路透）

    瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」最新報告指出，受烏俄和加薩戰爭刺激需求推動，全球前100大軍火製造商2024年的營收，達到破紀錄的6790億美元（逾21.3兆台幣）。圖為烏克蘭東部前線戰火摧殘景況。（路透）

    瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）一日發布報告指出，受烏俄和加薩戰爭刺激需求推動，全球前一百大軍火製造商二〇二四年的營收，達到破紀錄的六七九〇億美元（逾廿一．三兆台幣），但生產問題阻礙交付進度。相較之下，中國大型軍工企業去年營收下滑，主因是貪腐整肅使武器合約與採購進度大幅減緩，而中國經濟成長趨緩則增添現代化進程的不確定性。

    中軍工企業營收年減10％ 加深對共軍戰力質疑

    SIPRI軍事支出暨武器生產計畫主任田楠（Nan Tian，譯音）指出，中國軍工企業營收逆勢下滑，是因為武器採購接連爆發貪腐指控，導致去年多項重大軍事合約遭到延後或取消，加深外界對中國軍事現代化進程現況的懷疑，新戰力究竟何時能成形，也愈發難以判斷。解放軍是中國國家主席習近平肅貪的主要目標之一，前年火箭軍遭到整肅，波及共軍高層，而去年十月，共軍「二把手」何衛東等八名高階將領，也因貪腐而落馬。

    數據顯示，中國主要軍工企業去年營收年減十％，日本相關企業則激增四十％，德國成長卅六％，美國成長三．八％，中國的下滑使得亞太地區成為全球唯一主要軍工企業營收衰退的區域。中國最大武器製造商「中國航空工業集團」、陸戰系統製造商「中國兵器工業集團」、航太與飛彈製造商「中國航天科技集團」去年營收均下滑，以中國兵器工業集團跌幅最大，年減卅一％至一四〇億美元。

    前述三家企業均屬國營，中國兵器工業集團與中國航天科技集團高層人事變動皆與貪腐有關，導致政府啟動審查、專案延期，而中航工業的軍用飛機交付進度也同步放緩。

    SIPRI研究員蕭亮（Xiao Liang，譯音）指出，中國火箭軍負責的彈道、高超音速與巡弋飛彈等武器體系相關先進系統的研發時程可能因此曝光，連帶影響航太與網路作戰等計畫。此不確定性也使共軍能否在二〇二七年建軍百年之際，達成關鍵戰力建置與備戰目標蒙上陰影。不過，中長期來看，國防預算的持續投入及現代化建軍的政治決心仍將延續，惟部分專案可能延宕，成本將上升，採購管控也會更加嚴格。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播