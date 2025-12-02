港宏福苑大火罹難人數增至151人》疑劣質保護網釀禍 港府逮捕14包商

香港警方1日公布多張宏福苑大樓內部遭祝融的照片，有些屋子整間被燒光，家具只剩支架，牆壁和天花板嚴重燻黑，部分屋內水深及小腿。（路透）

香港「宏福苑」社區大火搜救工作持續進行，一日上修罹難人數至一五一人，已辨認出一〇四具遺體，卅九具尚待辨認。香港警方已逮捕十四名涉嫌過失殺人的嫌犯，港府也公布最新調查進度，稱不合格的鷹架保護網、易燃的發泡膠板等，導致火勢迅速蔓延。國家安全處則另以涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府為由，再拘捕兩人。

依過失殺人罪嫌拘捕

香港警務處新界北總區指揮官林敏嫻表示，警方災難遇害者辨認組一日在宏福苑一棟大樓再找到八具遺體，這些遺體殘缺不全，有些更被燒成灰燼。警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢受訪時哽咽表示，鑑於部分遺體發現時已是灰燼，可能無法找到所有失蹤者。警方也公布多張大樓內部遭祝融的照片，有些屋子整間被燒光，家具只剩支架，牆壁和天花板嚴重燻黑，部分屋內水深及小腿。

請繼續往下閱讀...

香港政務司長陳國基一日率領保安局長鄧炳強、廉政專員胡英明和警務處刑事及保安處長陳東召開記者會，說明最新調查進展。鄧炳強表示，調查人員在大樓不同地方採取廿個鷹架保護網樣本，高中低樓層皆有，最終發現有七個樣本不符合阻燃標準；許多隨手取得的樣本合格程度較大，較難取得的地方不合格機率大上許多，相信火災成因是部分保護網未達標準，加上保護門窗的發泡膠板使玻璃爆裂，火苗竄入室內，才導致惡火蔓延。

胡英明表示，宏福苑先前在維修時遇上颱風，不少保護網倒塌，維修包商於是重新購買材料，但因未達阻燃標準，就用在不顯眼的地方，以規避正常檢查。陳東表示，至今拘捕十四人，都是維修工程包商及分包商等負責人，這些人大多同時被警方和廉署拘捕，拘捕罪名是誤殺（過失殺人）。鄧炳強另指有人「趁機煽動港人憎恨港府和北京中央」，「我們必須採取適當行動，包括執法措施」。

煽動憎恨政府罪名 拘捕前議員等2人

據了解，港警國安處十一月卅日以涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府，再拘捕一男一女，其中一人是前區議員張錦雄，另一人是在火災現場分發物資的李姓女義工。張錦雄曾轉載一則關於宏福苑大火中，一名連署發起人被捕的新聞，但只是轉載，並未附上其他文字。另一名被捕女子則在現場呼籲災民勿輕易將個資提供予不明人士。發起徹查連署而被捕的香港大學生關靖豐，一日則被拍到離開長沙灣警署，目前保釋候查。

另外，香港宏福苑業主立案法團去年一月通過天價三．三億港幣（約十三．三億台幣）維修方案，每戶要支付約十六萬至十八萬港幣維修費，引發居民不滿，最後成功罷免立案法團，重新決定維修方案。當時擔任立案法團顧問的建制派政黨民主建港協進聯盟（民建聯）區議員黃碧嬌，曾為維修工程護航，在火災後遭翻舊帳追責。民建聯表示，若證實成員有違法行為，絕不姑息。

香港警方1日公布多張宏福苑大樓內部遭祝融的照片，有些屋子整間被燒光，家具只剩支架，牆壁和天花板嚴重燻黑，部分屋內水深及小腿。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法