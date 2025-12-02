重量級前五角大廈官員薛瑞福、瑞特納投書華郵》台擴編國防預算 美應該力挺

兩位前美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver，左）、瑞特納（Ely Ratner）一日投書華盛頓郵報，肯定台灣擴編國防預算，積極提升自我防衛能力，美國必須繼續扮演核心支援角色，與台灣站在一起。（資料照，法新社、總統府提供）

兩位前美國國防部（現稱戰爭部）印太安全事務助理部長一日投書華盛頓郵報，針對賴清德總統宣布追加國防預算，肯定台灣正以前所未有的認真與專注，積極提升自我防衛能力，而台灣不能也不應孤軍奮戰，美國必須繼續扮演核心支援角色，與台灣站在一起。

台灣不能也不應孤軍奮戰 美應與台灣站在一起

美國總統川普第一任期的國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver），與拜登政府時期的國防部印太安全事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）在文中指出，華府常見的說法是台灣沒有認真看待自身防衛，支出太少、行動太慢且過度依賴他人，這種觀點甚至被用來合理化美國縮減對台安全支持，但這種「既定印象」正逐漸過時。

兩人指出，台灣在多年穩步增加軍費的基礎上，正大幅提升國防開支。依據新制定的常態及追加國防預算，總支出將超過國內生產毛額（GDP）的五％，其中「核心防衛」占三．三％，另有二．一％用於「防衛相關」項目（以北約標準計算）。

文章指出，只要妥善配置人力、訓練與武器，台灣就能有效嚇阻，甚至阻止中國侵略。新預算針對長期弱點，優先投資適合不對稱防衛的小型機動致命系統，包括無人機、網路化防空系統、機動火箭砲及反艦飛彈。這些投資將協助台灣營造美印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）所構想的台海「地獄景象」。

同時，台灣還必須應對中國人民解放軍的日常性威脅。中國艦機幾乎每天侵擾台灣周邊海域，已形成所謂的「新常態」，迫使台灣不僅投資支持不對稱防禦策略的系統，也必須維持可應對日常挑釁的傳統飛機、艦艇與感測器。

同樣重要的是，台灣也在投資國家韌性，打破中國的征服計畫基於台灣民眾會迅速屈服的假設，政府擬投入超過五億美元，加強網路安全、關鍵資源儲備及基礎設施保護。

兩人呼籲，立法院必須通過相關投資，國軍部隊也必須持續改革訓練、後勤與作戰方式。全社會韌性必須從口號落實為行動。

台海和平穩定 符合美國重大利益

川普政府曾督促台北增加國防支出，但台灣不能也不應孤軍奮戰，美國必須繼續扮演核心支援角色，華府應該充分利用國會已撥款的台灣防衛經費，並與歐洲和亞洲合作夥伴共同探索更快交付武器裝備的創新方式。美國產業也可以與台灣企業合作，更大幅度地擴展跨太平洋生產能力。

薛瑞福和瑞特納強調，美國維持台海和平穩定，符合自身重大利益。更強大、更具韌性的台灣，不僅可以降低戰爭風險，也減少美軍遭威脅可能性。正如美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）所言：「我們的目標是防止戰爭，使其成本過高，讓和平成為唯一選項。我們將以強大的嚇阻盾牌達成此一目標。」而台灣正在打造這面盾牌，美國應該與台灣站在一起。

