謠言終結站》吃鹽滷豆腐補鎂防肺炎？ 專家︰高鎂食物輪流吃才健康

謠言終結站》吃鹽滷豆腐補鎂防肺炎？ 專家︰高鎂食物輪流吃才健康2025/12/01 05:30
謠言終結站
網傳內容：老人「喉頭彈片」缺鎂、沒彈性，吃進東西容易滑入肺部，而造成肺炎，日本醫界建議應該多吃鹽滷豆腐補鎂？
查證結果：MyGoPen查證指出，專家表示，鹽滷豆腐含鎂，但高鎂食物很多，輪流吃、均衡吃才是長久、健康之道，坊間許多宣稱是日本養生、長壽秘方的書籍、內容，其實是來自日本自然療法的特殊族群，未必正確或適用台灣。
