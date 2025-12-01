荷蘭發送全民防災手冊

為確保民眾在面對災害發生時能夠做好準備並充足應對，荷蘭政府近期開始向民眾發送「為緊急狀況做好準備」安全指南手冊。（中央社）

籲民眾做好準備面對災害

強化社會韌性已是國際趨勢，為確保民眾在面對災害發生時能夠做好準備並充分應對，荷蘭政府近期開始向民眾發送全民防災手冊，除了提醒隨時準備應急避難包，也提供災後七十二小時的應對建議。

中央社報導，荷蘭政府從十一月廿五日開始，向民眾發送安全指南手冊「為緊急狀況做好準備」（Bereid je voor op een noodsituatie），目的是提升民眾對氣候變遷、戰爭或網路攻擊等災害的警戒，並了解可能後果。

請繼續往下閱讀...

書中強調，儘管荷蘭大致上是安全的，但仍需面對新的威脅，例如極端氣候、網路攻擊、能源中斷，以及國際緊張情勢。某些危險可能會對日常生活造成影響，例如交通癱瘓、商店停止營業、醫療延誤，或是無法使用網路、手機等。政府與專業機構會分析所有可能發生的風險，並研擬計畫，以便在必要時採取行動。

荷蘭廣播基金會（NOS）引述荷蘭國防部長布瑞克曼（Ruben Brekelmans）表示，國防體系在災難發生時，將全力以赴動用所有資源，但若發生非常大規模的事件，沒有任何政府能夠立刻挨家挨戶提供協助，每個人都做好一點準備自行應對，至少能撐到政府或救援抵達的那一刻。

布瑞克曼強調，一個有自我應變能力的社會，也具有預防的效果，「如果潛在威脅知道一次攻擊無法讓我們癱瘓，那麼嘗試這麼做的意義就不大了。」

此外，法國近期也借鏡瑞典和芬蘭的經驗，由法國總理府國防暨國家安全總處（SGDSN）推出「全民有責：應對各式風險行動指南」，協助民眾建立面臨天災、停電、網路攻擊等風險的預防觀念，指引民眾如何在天災、核災、戰爭，甚至假資訊行動等情況危機發生時，自力維持至少七十二小時基本生活。

我政府官員表示，捷克、法國等受到烏俄戰爭威脅的歐洲國家，都在今年宣布將家戶普發全民安全手冊，芬蘭、瑞典、愛沙尼亞等長期受到俄羅斯威脅的北歐國家，更是家家戶戶都發放一本。台灣終於跟上此一國際趨勢，受到許多歐洲友盟國家的高度肯定，肯認台灣對提升全社會韌性的努力。

目前在荷蘭工作的胡小姐向中央社表示，雖然台灣和荷蘭面對的災害類型並不完全相同，但雙方都發布這類手冊，顯示在當今的全球環境下，預先做好準備應對未知的情形，這種觀念已是共識。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法