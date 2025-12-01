為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    FT：中國零件商入股俄無人機製造商

    2025/12/01 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    英國金融時報披露，俄羅斯軍方主力「第一人稱視角」（FPV）無人機「VT-40」的製造商，有5％股權是由1名中國深圳商人持有，雙方從2023年起就持續有商業採購紀錄，再次凸顯中俄軍工企業的合作邁向新階段，也讓中國支持俄國侵略烏克蘭的說法獲得進一步證實。（法新社資料照）

    英國金融時報披露，俄羅斯軍方主力「第一人稱視角」（FPV）無人機「VT-40」的製造商，有5％股權是由1名中國深圳商人持有，雙方從2023年起就持續有商業採購紀錄，再次凸顯中俄軍工企業的合作邁向新階段，也讓中國支持俄國侵略烏克蘭的說法獲得進一步證實。（法新社資料照）

    英國「金融時報」十一月廿九日披露，中國一家大型無人機零件供應商的所有者，已入股俄羅斯主要無人機製造商，且雙方從二〇二三年起就持續有商業採購紀錄，再次凸顯中俄軍工企業的合作邁向新階段，也讓中國支持俄國侵略烏克蘭的說法獲得進一步證實。

    金融時報掌握的一份九月提交的公司檔案顯示，俄軍主力「第一人稱視角」（FPV）無人機「VT-40」的製造商魯斯塔克公司（Rustakt），五％的股權是由中國深圳商人王定華（Wang Dinghua，譯音）持有，而王定華名下的深圳銘華鑫（Shenzhen Minghuaxin）及其相關企業，一直是魯斯塔克及其相關企業的重要無人機零組件供應商。

    該報最初在俄國公共紀錄中發現這份檔案，但在獲取檔案後不到一天，魯斯塔克的股權資料就被封鎖，並從俄國官方企業註冊處刪除，有關股權轉讓的資料也已從俄國私人企業情報網站上消失。在數據被封鎖前，魯斯塔克九十五％的股權由商人尼基廷（Pavel Nikitin）持有。該公司在二〇二三年七月至今年二月間，是俄國最大的FPV無人機零件進口商，因而遭到烏克蘭和歐盟制裁，並被烏克蘭列為俄國「審判日」計畫的參與者，該計畫旨在為俄國侵略戰爭提供無人機，並訓練操作員。

    根據金融時報對俄國海關紀錄的分析，銘華鑫從二三年年中起，已向魯斯塔克出售價值三．〇四億美元（約九十五．四億台幣）的零件，包括一．一億美元的鋰離子電池、八千七百萬美元的馬達，以及六千四百萬美元的控制器。銘華鑫也向魯斯塔克關係企業桑泰克斯工廠（Santex Plant）出售價值一．〇七億美元（約卅三．五億台幣）的貨物。幾乎所有桑泰克斯的報關文件，都是由魯斯塔克提交。

    魯斯塔克老闆尼基廷先前曾在桑泰克斯工作並持有股權，桑泰克斯之後由名叫葉戈爾．尼基廷（Egor Nikitin）的白俄羅斯人擔任總裁，兩人的姓氏、父名和生日都相同，代表兩人可能是雙胞胎兄弟。更巧合的是，王定華持有十％股權的深圳那思敏投資公司（Shenzhen Nasmin Investment），葉戈爾持有剩餘九十％股權。

    此外，魯斯塔克也向中國深圳卡思科電子公司（Shenzhen Kiosk Electronic）購買金屬加工機械和塑膠注入成型設備，而王定華也持有該公司大部分股權。

