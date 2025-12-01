自由日日shoot》中國製防護網查無檢測報告 引質疑

香港宏福苑施工廠商疑似使用中國山東2家公司生產的鷹架防護網，遇火瞬間引燃且迅速蔓延，遭外界質疑其安全性。（路透）

港府改口 港媒曝恐涉產業鏈圍事

香港宏福苑大火造成至少一四六人喪生的慘劇，施工廠商在大樓外牆使用的鷹架防護網遇火瞬間引燃且迅速蔓延，遭外界質疑其安全性。香港媒體報導，廠商疑似使用中國山東兩家公司生產的防護網，且號稱有當地官方檢測機構出具的檢測報告，但檢測機構官網查不到這兩家公司的報告，而港府隨即將焦點轉向鷹架而非防護網，可能涉及必須為中國產業鏈監管和檢測認證體系「圍事」。

「香港01」報導，負責宏福苑外牆裝修工程的宏業建築，在香港還承包十一處大樓外牆裝修工程，而其中「富澤花園富嘉閣」及「怡樂花園」指其裝修的防護網，分別由「山東宸旭化纖繩網有限公司」及「濱州市源進化纖繩網有限公司」生產，品名為「阻燃密目網」，且都由山東省濱州市檢驗檢測中心檢測通過。

然而，香港01以前述公告顯示的檢測報告編號，在濱州市檢測中心官網查詢完整報告內容，卻都顯示「沒有查詢到文件」。

經查，山東宸旭化纖成立於二〇一九年，註冊地為濱州市惠民縣李莊鎮南北李村，而南北李村就有數十家繩網公司在當地註冊。

大火發生後，香港保安局長鄧炳強十一月廿七日表示，大樓外牆的物料包括棚網（防護網）、保護膜、防水帆布及塑膠布等，在遇火後的火勢蔓延程度，遠比一些合規格材料要猛烈和迅速，港府將深入調查。但在隔天，特首李家超卻主動將焦點引向竹棚，聲稱港府將推動以金屬棚架取代傳統竹棚架。

第三天，大火大致撲滅後，鄧炳強口徑一轉，聲稱初步化驗顯示棚網「達到阻燃要求」。香港勞工處也稱，宏業建築出示的證書顯示棚網「阻燃符標準」。

香港獨立媒體「綠豆」質疑，為何港府迫不及待地預告「消滅竹棚」？又為何要這麼急於替棚網「洗底」？因為棚網牽涉的已不只是香港的建築工地，而是一條橫跨山東、年產值逾三百億人民幣的化纖繩網產業鏈。

報導指出，相關棚網生產商的登記地址，都指向山東濱州市惠民縣李莊鎮一帶，而惠民縣是全中國最大的化纖繩網生產基地，單是惠民縣，繩網產業已佔山東省市場份額逾九成、全中國市場逾八成。今年六月，新華社進一步披露，惠民縣繩網產業以李莊鎮、姜樓鎮為核心，超過十二萬人從事繩網加工生產；單在二〇二四年，惠民縣繩網產業總產值已達三百多億人民幣。

換句話說，棚網背後是關乎地方財政、就業與出口的命脈產業。一旦火舌燒到山東、燒到「全國最大化纖繩網基地」的產業聚落，「棚網是否合規」的問題，就會從香港本地工程的責任，延伸至中國產業鏈監管和檢測認證體系。

