自由日日shoot》港人促查大火 遭國安拘捕

發起連署的24歲大學生關靖豐（右）已被警方國安處拘捕。（取自Threads @iamhkpeople1）

宏福苑罹難人數146人、逾40人失蹤

香港大埔宏福苑集合住宅世紀大火迄今已造成至少一四六人死亡，仍有逾四十人失蹤，不排除罹難人數再上修，事發地點附近十一月卅日出現哀悼人潮，一度排隊超過一．六公里。有香港市民自發成立關切小組，並在網路上發起連署，向港府提出徹查訴求，不料其中一名發起人廿九日遭港警國安處拘捕，凸顯香港在「港區國安法」限制下，已無法進行正當政治活動。英國媒體指出，港人的憤怒情緒已到達臨界點，未來數週隨時可能爆發。

英媒︰港人憤怒已達臨界點

港警卅日與房屋署共同說明最新搜救狀況，指繼續在宏福苑發現十八具遺體，令罹難人數增至一四六人，並有七十九人受傷，接下來將持續逐戶搜索，罹難人數還可能上修。印尼外交部表示，死者包括七名印尼籍外籍勞工，另有數十人下落不明。菲律賓駐香港總領事館也表示，一名菲律賓家庭幫傭也在火災中遇難，另有十二人下落不明。

請繼續往下閱讀...

上千名港人卅日前往宏福苑附近的臨時悼念場所，獻上白玫瑰等鮮花，向火災現場鞠躬、祈禱，或留下手寫的悼念卡片。有居民排隊一小時才順利獻花，並坦言此次事件為摩天大樓林立的香港「敲響警鐘」。

提4大訴求獲上萬人連署

24歲大學生竟遭港警逮捕

在全城哀悼之際，廿四歲大學生關靖豐（Miles Kwan）參與成立「大埔宏福苑火災關注組」，提出妥善安置災民、針對工程疑涉利益輸送展開獨立調查、重新審視工程監管制度，以及成立獨立調查委員會等四大訴求，並在廿八日到大埔墟站附近發送傳單，成功號召逾萬名民眾連署。然而，港警國安處廿九日採取行動，拘捕一名與此事有關的男子，據悉就是關靖豐，網路連署已停止，「大埔宏福苑火災關注組」的社群媒體專頁也已關閉。

關靖豐︰不是意外 體制充滿漏洞

「法新社」曾在廿八日採訪關靖豐，他直言「我們都很不滿香港到了這種地步，我們希望事情能夠得到改善」。他也批評香港是一個「充滿漏洞」的體制，堅信這場大火「不是意外，而是人為災難」。關靖豐另在香港「獨立媒體」訪問中表示，發起連署從未擔心個人人身安全，「目前只有不開心和憤怒」。

在傳出關靖豐被捕前不久，北京駐港國安公署才宣稱，「反中亂港分子和別有用心者伺機作亂」，警告「以災亂港」者一定會受到國安法追究嚴懲。北京駐港外交公署則指出，有別有用心者在危難時刻惡意攻擊港府救援工作，妄圖令香港重回「修例風波」（「反送中」抗爭）亂局。

法新社指出，這起火災及隨之而來的問責聲浪，深刻揭示香港社會對政府不作為的不滿。儘管目前的法律和政治環境使得要求問責的聲音遭到壓制，但港人對不公正的抗議與憤怒卻未消退。英國天空新聞台（Sky News）報導，香港過去六年歷經重大政治變革，社會民情暗潮洶湧，民眾的憤怒情緒已到達臨界點，未來數週隨時可能爆發。

香港大埔宏福苑集合住宅世紀大火迄今已造成至少146人死亡，事發地點附近11月30日出現哀悼人潮，獻上白玫瑰等鮮花，向火災現場鞠躬、祈禱表達哀悼。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法