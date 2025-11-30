澤倫斯基幕僚長辭職 和平談判陣前換人

烏克蘭第二號人物、總統澤倫斯基（左）的幕僚長葉爾馬克（右），廿八日因能源回扣案遭肅貪機構搜索其住所後，向總統請辭獲准。（歐新社）

烏克蘭總統澤倫斯基的核心幕僚、總統府幕僚長暨首席和平談判代表葉爾馬克，於廿八日因捲入國營核能公司一億美元巨額回扣醜聞，在肅貪機構搜索住所後請辭獲准。此為俄烏戰爭爆發以來，烏國政壇最高層級的人事震盪，勢必衝擊當前敏感階段的停戰談判。

葉爾馬克原定廿九日率團赴美國邁阿密，與川普特使等人就和平方案進行關鍵會談，盼在美方代表赴莫斯科前敲定共識。然而，隨著葉爾馬克去職，代表團已將其排除在外，後續談判將由烏國國家安全與國防委員會主席烏梅洛夫主導。

根據基輔獨立報報導，葉爾馬克在給紐約郵報的信件中堅稱自身清白，並稱將前往前線，以避免為澤倫斯基總統帶來政治困擾。葉爾馬克雖尚未被列為被告，但已成為能源回扣案中去職的最高層級官員。

歐洲聯盟對此表達對烏克蘭肅貪機構的支持，發言人強調尊重烏克蘭反貪機構正在履行職責的調查。澤倫斯基則在視訊演說中呼籲團結，並警告「俄羅斯非常希望烏克蘭犯錯」，承諾「我們不會犯錯」。

分析家指出，此一人事變動使澤倫斯基在面對美國推動、但被基輔視為過度偏袒俄羅斯的和平方案時，失去了最倚重的談判助手。

在另一方面，美國國務卿盧比歐計劃缺席十二月三日於布魯塞爾舉行的北約外長會議，改由副國務卿藍道代表出席。此舉極不尋常，目前缺席原因尚未公開，且行程仍有變數。

