救災不力說不得？ 北京要抓以災亂港分子

香港特首李家超（左四）與主要官員廿九日在政府總部的追悼儀式上為大埔宏福苑大火災罹難者默哀。香港廿九日起為宏福苑大火哀悼三天，全港所有政府建築物與設施的五星旗與香港區旗均下半旗。（歐新社）

香港大埔宏福苑廿六日發生大火，造成一二八人死亡、一五〇人失聯，震驚全球。災後社群輿論掀起對港府救災不力的批評，特首李家超臉書專頁遭網友洗版，港府面臨自「反送中」運動以來最嚴峻的治理危機。

北京駐港國家安全公署廿九日發表聲明，指「反中亂港分子」與「別有用心者」趁火造謠，散播虛假訊息，惡意攻擊特區政府救援工作，挑動社會分化，煽動對行政長官及港府的怨恨，企圖利用災民悲痛達成政治目的，令香港重回「修例風波」亂局。聲明強調，中央堅定支持港府依法嚴懲「以災亂港」行徑，並警告相關人士必受香港國安法及「維護國家安全條例」追究。

請繼續往下閱讀...

國安公署發言人表示，火災發生後，中央與特區政府、民間及各界救災，但在此危難時刻仍有人「泯滅人性、罔顧事實」，散播謠言，混淆視聽，妄圖煽惑民意。其行徑「為人神所共憤」。

港媒報導，香港保安局長鄧炳強廿八日召開記者會，批評有人在社交平台散播針對救援戰術及裝備不足的謬論，企圖煽惑市民。他呼籲社會團結，不要讓居心叵測者有機可乘。

鄧炳強指出，網上流傳多項不實消息，包括受災居民需自費港幣八千元租住一晚、消防員缺乏裝備需市民送飯「接濟」等，均屬謠言。他強調，相關說法對消防員不公道，政府已澄清事實，並將持續調查制止藉災生事的不法行為。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法