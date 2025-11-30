為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    空巴急召修A320 全球航班大亂 多達6000架 完成軟體更新才可復飛

    2025/11/30 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    空中巴士緊急召修A320客機。（法新社資料照）

    空中巴士緊急召修A320客機。（法新社資料照）

    上月美國捷藍航空一架A320客機在飛行中突然異常俯衝、致十五人受傷，法國航太業巨擘空中巴士（Airbus）經調查發現，強烈太陽閃燄輻射可能導致飛控系統資料損毀，歐美航空主管機關下令，要求全球航空公司完成緊急軟體更新方可復飛。

    太陽閃燄輻射 恐損毀飛控系統

    空巴廿八日發布緊急召回令，要求對多達六千架A320系列飛機進行軟體升級，為五十五年來最大規模召回行動，影響全球逾半數A320機隊，尤其時值美國感恩節出行高峰，導致航班大亂。

    召回維修主要是將相關軟體回復到早期版本，技術相對簡單，過程約兩小時，多數可在夜間或航班間隙完成。

    10月初交付量 才超越波音737

    一九八七年首飛的A320，數週前才超越波音737，成為全球交付量最高的機型，前十大A320系列用戶中，有四家美國的航空公司。美國航空有二〇九架受影響，多數已於廿九日前修復。南美洲的哥倫比亞航空表示，旗下約一百架飛機受影響，未來十天營運嚴重中斷。

    亞洲部分，日本全日空也有卅四架必須更新軟體，廿九日取消九十五個航班，影響一．三萬人。台灣民航局估計約三分之二A320/A321需檢修。印度航空與全印航空已分別完成四十二架與一六〇架更新。

    歐洲方面，法、英、德與北歐多國表示修復進度順利，航班大致恢復正常。教宗良十四世出訪土耳其專機亦為A320neo，將趕在卅日前完成更新。

    日本全日空（ANA）29日取消A320客機95個航班，大批乘客在羽田機場全日空櫃檯前排隊等候。（路透）

    日本全日空（ANA）29日取消A320客機95個航班，大批乘客在羽田機場全日空櫃檯前排隊等候。（路透）

