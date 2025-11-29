華府國民兵遇襲1死1傷／美暫停接受第三世界國家移民

美國國民兵廿六日在華盛頓特區遇襲，已確定一人傷重不治。民眾在事發地點獻花致意。（美聯社）

美國首都華盛頓哥倫比亞特區廿六日發生國民兵遇襲事件，一名阿富汗移民朝巡邏中的國民兵開火，造成一死一傷。此案引發美國總統川普怒火，不但嚴厲批評二〇二一年美軍撤離阿富汗時為盟友提供的庇護計畫，還宣布無限期中止來自「第三世界國家」移民。

川普廿八日在社群媒體發文痛斥嫌犯為禽獸，同時發布一張擠滿阿富汗移民的美軍運輸機照片，指稱「大量未經審查的人湧入我國」，誓言將予以修正。

請繼續往下閱讀...

隨後川普宣布「無限期中止所有來自第三世界國家的移民」，以讓美國移民系統全面復原，並終止前總統拜登簽發的數百萬份「非法許可」，強調唯有「反轉移民」才能治癒當前危機。同日，美國公民及移民局（USCIS）局長艾德洛下令對所有外籍人士的綠卡進行全面、嚴格重新審查，並列出包含阿富汗、古巴、海地、伊朗與緬甸等十九個國家名單。

殉職國民兵貝克史東年僅廿歲，另名受重傷的沃爾夫廿四歲。華府檢察總長皮羅表示，也受重傷的廿九歲嫌犯拉坎瓦爾來自華盛頓州，特地駕車至特區攻擊，動機尚待釐清。美國中情局（CIA）局長雷克里夫指出，拉坎瓦爾曾是CIA支持的阿富汗準軍事部隊「零號部隊」成員，該部隊有「行刑隊」之稱，由CIA支薪，在二〇二一年美軍倉促撤離期間負責保護北約與美軍基地安全，並透過「歡迎盟友行動」來美。

CIA、聯邦調查局與國土安全部首長聲稱，因當時撤離混亂，未充分審查入境資格。協助安置阿富汗人的團體反駁，指拉坎瓦爾實際是在川普今年四月上任後才獲庇護，且具備一年後取得永久居留權的資格。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法