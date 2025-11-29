歐洲國家注資8千億 打造軍民兩用太空監視網

不干屈居美中之後，歐洲太空總署廿八日拿到幾乎未刪減的未來三年預算，包括一項軍民兩用太空計畫。圖為歐洲太空總署署長阿施巴赫（左）廿七日在不來梅的部長級理事會的會議上與波蘭的財政經濟部長多曼斯基握手。（歐新社）

隨著歐洲尋求在太空領域享有更大自主權，歐洲太空總署（ESA）廿八日宣布取得破紀錄的二二一億歐元（約八〇二五億台幣）、供該署未來三年計畫使用的預算，ESA參與國還首度批准資助一項加強國防合作、明確可滿足軍民需求的計畫，以及制定科學太空任務計劃。這意味著長期以「和平用途」為宗旨的ESA正式邁入國防與安全領域。

在德國不來梅舉行的ESA成員國部長級理事會會議上，ESA的廿三個成員國承諾提供比二〇二二年還多五十億歐元的預算，意味ESA要求的二二二億歐元預算幾乎全數到手。ESA署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）稱此情況史無前例，是對ESA深具信心之兆。ESA預算最大金主是德國，貢獻金額逾五十億歐元，其次是法國的卅七億歐元。

不來梅會議的討論重點，在於名為「歐洲太空韌性」（European Resilience from Space, ERS）的計畫，目標是整合各國現有太空資產，打造一套具備軍用等級的「系統之系統」，提供安全通訊、導航、監視與地球觀測能力，同時支援氣候監測等民用任務。

儘管軍事相關支出僅佔ESA總預算約五％，但阿施巴赫強調，此舉「可能是未來更多國防投入的開端」。

隨著中俄在太空活動日趨積極，加上俄烏戰爭凸顯了衛星通訊、導航與觀測對國家安全的關鍵作用，ERS計畫凸顯歐洲加速推動太空主權已成共識。

儘管ESA成立宗旨為和平目的，但阿施巴赫說，該署已接收到成員國在國防與安全上的明確委任。以增加情報與監視用的觀測與衛星影像的數量為例，阿施巴赫說，若歐洲在美中持續打造衛星群的同時無所作為，恐重演所謂「星鏈」事件，即歐洲企業與立場受到獨霸市場的美國企業「星鏈」威脅。

